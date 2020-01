Nomad Base Station Stand: Hochwertiges Drahtlos-Ladegerät

Auf meinem Nachttisch werkelt aktuell die Nomad Base Station, ein ziemlich teures, aber wirklich tolles Ladegerät für iPhone, Apple Watch und AirPods. Nomad hat sein Produktportfolio jetzt weiter ausgebaut und den Base Station Stand vorgestellt.

Es handelt sich um eine Drahtlos-Ladestation, die ihr Zuhause vor allem am dem Schreibtisch sucht. Immerhin kann das iPhone dort leicht angewinkelt aufgestellt und geladen werden, während man es immer im Blick hat. Ganz günstig ist die Sache aber nicht. 100 US-Dollar werden für den Nomad Base Station Stand verlangt.

Neben einer hochwertigen Verarbeitung und Materialien will die Neuerscheinung vor allem mit Technik im Inneren punkten. Es ist nicht nur eine Qi-Spule verbaut, sondern deren zwei. Das bringt in der Praxis zwei entscheidende Vorteile: Man kann das iPhone nicht nur im Hochformat, sondern auch im Querformat auf den Ständer stellen und aufladen. Zudem hat man auch die Möglichkeit, seine AirPods mit dem passenden Ladecase aufzuladen.

Insbesondere das letztgenannte Feature kennt man von günstigeren Ladestationen nicht. Dort ist meistens nur eine Ladespule eingebaut, die für die AirPods zu hoch ist. Ob das natürlich den erheblichen Aufwand wert ist, müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Wann genau der Nomad Base Station Stand in Deutschland erscheint und was er hierzulande kosten wird, ist noch nicht bekannt.