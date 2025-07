Nuki verkauft sein Smart Lock in den USA deutlich günstiger

Seit dieser Woche ist das Nuki Smart Lock auch in den USA erhältlich. Dort kommt unter anderem eine andere Zylinder-Technik zum Einsatz, der sogenannte Deadbolt. Es gibt allerdings auch noch einen anderen markanten Unterschied – und das ist der Preis. In den USA wird das Nuki Smart Lock deutlich günstiger angeboten als bei uns in Deutschland. Warum ist das so?

Während das Nuki Smart Lock Pro in Deutschland für 269 Euro angeboten wird, kostet die vergleichbare Version in den USA nur 159 US-Dollar. Umgerechnet sind das sogar nur 135 Euro, allerdings netto – in den USA werden die Steuern erst nachträglich aufgeschlagen, je nach Staat. In Deutschland liegt der Netto-Preis bei rund 225 Euro. Unterm Strich beträgt der Preisunterschied also 90 Euro.

Das ist schon etwas verwunderlich, immerhin kommt das Nuki ja „von hier“, aus unserem direkten Nachbarland Österreich. Wie kommt der Preisunterschied zustande?

Das hat meine Kollegin Jennifer von The Verge im Rahmen ihres Testberichts der US-Version herausgefunden. Aufgrund des umkämpften Markts in den USA hat sich der Neuling Nuki für einen besonders niedrigen Verkaufspreis der Hardware entschieden.

Nuki fordert in den USA monatliches Abo für Fernzugriff

Dafür gibt es in den USA Einschränkungen in Sachen Software. Der Fernzugriff ist nur via Matter over Thread kostenlos. Per WiFi direkt über die Nuki-Cloud muss er zusätzlich freigeschaltet werden. Allerdings nicht für einmalig 49 Euro wie beim Nuki Smart Lock Go wie bei uns, sondern für 5,90 US-Dollar pro Monat. Das ist ein Preis, bei dem ich wohl dankend verzichten würde.

Man darf gespannt sein, ob diese Strategie für Nuki in den USA aufgeht. Die Hardware scheint auch im Vergleich zu den dort erhältlichen Smart Locks zu stimmen, denn Jennifer schreibt: „Das Nuki ist ein fantastisches Schloss, das ich jedem empfehlen würde, der ein Smart Lock sucht, das nicht wie ein Smart Lock aussieht, bei dem kein Austausch des vorhandenen Riegelschlosses erforderlich ist und bei dem man seinen aktuellen Schlüssel weiterverwenden kann – insbesondere, wenn man es mit Matter verwendet.“