Nummern tauschen: NameDrop funktioniert auch mit der Apple Watch

Mit iOS 17 und watchOS 10 lassen sich Nummern einfach mit NameDrop tauschen. Dazu muss man sein iPhone oder die Apple Watch voreinander halten, um so begleitet von einer schönen Animation die eigene Kontakt-Karte auszutauschen. Mit watchOS 10 Beta 5 wurde diese Funktionalität auch auf der Apple Watch freigeschaltet. NameDrop mit der Apple Watch funktioniert nur mit der Apple Watch Series 6 und neuer, der Apple Watch SE (1. und 2. Generation) sowie der Apple Watch Ultra.

NameDrop funktioniert von iPhone zu iPhone, von iPhone zu Apple Watch und von Apple Watch zu Apple Watch. Die Geräte müssen voreinander gehalten werden, danach kann jeder entscheiden, ob er den eigenen Kontakt teilen oder nur den Kontakt der anderen Person erhalten möchte. Optional kann man über „Meine Karte“ in der Kontakte-App die eigenen Daten auch manuell teilen – das funktioniert auch auf der Apple Watch.

The NameDrop animation is insane in iOS 17 🤩 pic.twitter.com/7Ec9s38dLU

— Apple Hub (@theapplehub) August 1, 2023