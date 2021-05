RainViewer: Regenkarte kann jetzt als GIF oder Video geteilt werden

Erst im April ist RainViewer (App Store-Link) für das iPad erschienen, heute reichen die Entwickler abermals praktische Funktionen nach. Ist das Update auf Version 2.4.1 installiert, könnt ihr ab sofort eine Regenkarte als GIF oder Video teilen.

Über den Teilen-Button oben rechts lässt sich das GIF oder das Video erstellen. Ihr könnt den zeitlichen Bereich eingrenzen, eben zwischen GIF und Video wählen und optional auch das Wasserzeichen deaktivieren. Den Ausschnitt auf der Karte könnt ihr über einfache Zoom-Gesten selbst bestimmen.

Die animierte Wetterkarte könnt ihr dann an Freunde schicken, um ihnen zu zeigen, dass das große Unwetter nicht mehr weit weg ist und ihr eure Verabredung vielleicht doch in die eigenen vier Wände verlegt. Wer möchte, kann die Regenvorschau auch über Facebook, Twitter, Instagram und Co. teilen.

RainViewer kann kostenlos auf iPhone und iPad geladen werden, für den Vollzugriff und alle Premium-Funktionen wird aber ein Abo benötigt. Dieses kostet 3,49 Euro pro Monat oder 16,49 Euro pro Jahr. Ich habe RainViewer im letzten Jahr im Italien-Urlaub aktiv genutzt und war mit den Vorhersagen weitestgehend zufrieden.