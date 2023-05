REWE und Payback: 20-fach Punkte beim Kauf einer Apple Gift Card

In der letzte Woche hat Penny mit dem gleichen Angebot gelockt, ab heute und bis zum 14. Mai geht es bei REWE weiter. Auch hier könnt ihr euch beim Kauf einer Apple Gift Card 20-fach Payback-Punkte sichern und diese bei einem nächsten Einkauf einlösen.

Beim Kauf der 100 Euro Karte sind das zum Beispiel 1.000 Payback-Punkte. Die kann man online sammeln oder über die Payback-Webseite auch per Überweisung auszahlen lassen, sie entsprechen einem Gegenwert von 10 Euro. Durch diese Aktion bekommt ihr unterm Strich also einen Rabatt in Höhe von 10 Euro. Die Aktion ist auch für die 25 Euro und 50 Euro Karte gütig.

Gut: Ihr müsst keine Filiale besuchen, ihr könnt auch online zuschlagen.