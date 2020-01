Satechi stellt neuen USB-C Slim Multi-Port-Adapter mit Ethernet vor

Wer ein MacBook mit USB-C im Einsatz hat, wird auch einen USB-C-Adapter nutzen, um weitere Peripherie anzuschließen. Das kann ein stationäres Dock sein, für unterwegs bietet sich aber eine portable Version an. Satechi hat nun einen neuen 7-in-1 Adapter vorgestellt.

Der Slim Multi-Port-Adapter bietet dabei einen HDMI-Port mit 4K mit 30 Hz, einen USB-C-Port mit 60 Watt und Power Delivery, zwei USB-A 3.0 Anschlüsse, einen Kartenleser für SD- und MicroSD sowie einen Gigabit Ethernet Port.

Der Ethernet-Port ist dabei klug in das Produkt integriert. Damit die schlanke Form beibehalten wird, kann man den Anschluss leicht aufklappen und das Kabel anschließen. Da der Ethernet-Port an sich schon größer ist, muss man so das ganze Produkt nicht vergrößern.

Das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, der alte Multi-Port-Adapter ist deutlich größer – und teurer. Der neue Satechi USB-C Slim Multi-Port-Adapter wird 79,95 Euro kosten und in den Farben Silber, Schwarz und Space Grau verfügbar gemacht. Hierzulande ist das Produkt noch nicht verfügbar.