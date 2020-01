Dropzone 4: Neue Version der Drag-and-Drop-App setzt auf Abo-Modell

Der kleine Helfer Dropzone 3 wurde vor mehr als 5 Jahren veröffentlicht und kostet aktuell 10,99 Euro. Im Angebot konnte man das Programm sogar für schlappe 2 Euro bekommen. Bevor wir auf den Nachfolger Dropzone 4 (Mac Store-Link) eingehen wollen, möchte ich das grundlegende Prinzip aufschlüsseln, das sich auch in der neuen Version nicht geändert hat.

Mit Dropzone können einige Handgriffe erleichtert und der Ablauf beschleunigt werden. Die App nistet sich in der Systemleiste des Macs ein und erstellt dort eine kleine Schaltzentrale. Man kann Dateien einfach dorthin ziehen, um sie in einen häufig genutzten Ordner zu verschieben oder bestimmte Aktionen durchzuführen, wie etwa einen automatischen Upload in die Dropbox oder zu Facebook.

Und die größte Änderung in Dropzone 4 ist das Bezahlmodell. Wer das Programm nutzen will, muss 1,99 Euro pro Monat bezahlen, wobei die ersten 14 Tage als Gratis-Test dienen. Folgende Funktionen gibt es im Pro-Abo:

Dateien auf Amazon S3 hochladen

Dateien ins Google Drive hochladen

Hochladen von Dateien auf eigenen FTP-Server

Herunterladen und Installieren von Add-On-Aktionen, mit denen Sie Dateien zu Diensten wie Google Drive, YouTube und vielen anderen hochladen können

Starten Sie Dropzone-Aktionen mit Tastaturkürzeln

Entwickeln Sie Ihre eigenen Aktionen mit der aktualisierten und massiv verbesserten Ruby- oder Python-API

Zu den weiteren Neuerungen gehören ein neues und modernes App-Icon, ein überarbeitetes Design und Unterstützung für den Dark Mode. Natürlich ist das Programm für macOS Catalina optimiert, außerdem ist Google Drive nun fest in der App verankert. Da der Link-Kürzer Goo.gl schon lange seinen Dienst eingestellt hat, wird nun TinyURL verwendet.

In Kürze soll Dropzone 4 auch bei Setapp verfügbar gemacht werden, ebenso wird man den Download über die eigene Webseite außerhalb des Mac App Stores anbieten.