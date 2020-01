Apple: Neue Karten-App kommt bald nach Europa

In einer Pressemitteilung hat Apple heute Abend bekannt gegeben, dass die mit iOS 13 gestartete Umgestaltung der Karten-App jetzt abgeschlossen ist und die verbesserte Version für alle Nutzer in den Vereinigten Staaten zur Verfügung steht. Aber auch für uns in Deutschland gibt es Neuigkeiten: Das überarbeitete Kartenmaterial soll bald auch hierzulande verfügbar sein.

Apple hat heute bekannt gegeben, dass ab sofort sämtliche Nutzer in den Vereinigten Staaten eine neu gestaltete Karten App mit schnellerer und präziserer Navigation und umfassenden Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen, Einkaufszentren und mehr erleben können. Dadurch wird die Planung jeder Reise einfacher und macht mehr Spaß. Apple hat die Einführung der neuen Karten App in den Vereinigten Staaten abgeschlossen und wird in den kommenden Monaten mit dem Roll-out in ganz Europa beginnen.

Es gibt zahlreiche neue Funktionen und Details, am besten werft ihr aber einfach einen Blick auf dieses animierte GIF. Dort seht ihr den direkten Vergleich zwischen der neuen und alten Version der Karten-App. Ein meiner Meinung nach wirklich enormer Unterschied.

Die wichtigsten Neuerungen neben dem verbesserten Kartenmaterial

Umsehen: Karten bietet mit „Umsehen“ interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie fließende und nahtlose Übergänge durch Großstädte. Kunden von überall auf der Welt können durch New York City, die San Francisco Bay Area, Los Angeles, Las Vegas, Houston und Oahu navigieren, mit vielen weiteren Orten, die noch kommen werden.

Sammlungen: Nutzer können mithilfe von „Sammlungen“ einfach Listen ihrer Lieblingsrestaurants, Orte, die sie besuchen möchten, oder Top-Websites für ihren nächsten großen Urlaub erstellen und teilen.

Navigation: Favoriten ermöglicht Anwendern eine schnelle und einfache Navigation zu den Orten, die sie täglich besuchen. Ob zum Zuhause, zur Arbeitsstelle, ins Fitnessstudio oder in die Schule: Nutzer können die Navigation per einfachem Fingertipp starten, sobald sich der Ort erst einmal in Favoriten auf dem Startbildschirm befindet.

Außerdem neu mit iOS 13 sind folgende Features:

Nahverkehrsinfos in Echtzeit (in ausgewählten Städten)

Ankunftszeit teilen

Flugstatus

Indoor-Karten für Flughäfen und Einkaufszentren

Siri Natural Language Guidance (verbesserte Navigations-Ansagen in den USA)

Flyover für mehr 350 Städte

Falls ihr die neuen Ansichten einfach mal selbst ausprobieren wollt, öffnet einfach Apples Karten-App und sucht euch einen Ort in den USA aus – am besten in der 3D-Ansicht. Man darf gespannt sein, wann wir auch hier in Deutschland in den Genuss der neuen Daten kommen werden.