Satellite Plus: Das Smart Home per Anruf steuern

Erst heute habe ich Satellite (App Store-Link) wieder genutzt, als ich einen geschäftlichen Kontakt in Dänemark anrufen musste. Dafür eignen sich die 100 Frei-Minuten, die man jeden Monat kostenlos bekommt, wirklich hervorragend. Satellite kann allerdings, insbesondere in Verbindung mit dem, 4,99 Euro teuren Plus-Abonnement, noch viel mehr. Und für echte Bastler ist jetzt etwas ganz besonderes dazu gekommen.

Satellite Plus unterstützt ab sofort Webhooks. Vereinfacht ausgedrückt heißt das: Bei einem eingehenden Anruf kann eine Web-Adresse aufgerufen werden, die dann wiederum eine Aktion auslöst. In der Praxis lassen sich damit, insbesondere mit Drittanbieter-Diensten wie IFTTT, ziemlich spannende Dinge anstellen

Der Hersteller gibt uns im Rahmen einer Pressemitteilung die folgenden Gedankenspiele mit auf den Weg:

Das Beispiel auf der Webseite ist absichtlich ganz einfach und aktiviert bei Anrufstart und Anrufende den Webhook, der wiederum eine Philips Hue-Lampe blinken lässt. Der Phantasie sind aber keine Grenzen gesetzt und das macht Webhooks so spannend. Man kann zum Beispiel auch sein Garagentor anbinden und dann über die Freisprechanlage im Auto einen Anruf starten, der das Tor öffnet. Das Besondere an satellite ist, dass man zur Steuerung der Heimautomatisierung keine App des Herstellers benötigt und auch keine Internetverbindung vorhanden sein muss. Einfach die satellite Nummer anrufen reicht – das geht mit jedem Telefon und auch aus dem Ausland.

Insbesondere die Anbindung an Philips Hue finde ich wirklich spannend. So könnte man sich zuhause per Licht-Alarm über einen eingehenden Anruf informieren lassen, wenn man beispielsweise das iPhone nicht am Körper trägt und es lautlos eingestellt ist. Und wer einen Schritt weiter gehen lässt, kann die Lampen sogar rot blinken lassen, wenn die Schwiegermutter oder der Chef anruft – der Webhook von Satellite kann auch die eingehende Nummer mit einbeziehen.

Falls ihr euch für diese Philips Hue Integration interessiert, könnt ihr euch auf der Webseite von Satellite ein kleines Tutorial anschauen, das in fünf Schritten erklärt, wie alles eingerichtet wird.