Epic verschenkt Enter the Gungeon & God’s Trigger für Mac und Windows

Epic Games und Apple befindet sich gerade im Streit. Unabhängig davon bietet der Spiele-Entwickler im eigenen Epic Games Store jede Woche sonst kostenpflichtige Spiele komplett gratis an.

Das Indie-Abenteuer Enter the Gungeon wurde vor rund vier Jahren veröffentlicht und hat sonst 14,99 Euro gekostet. Der Download setzt 2 GB RAM und 2 GB Speicherplatz voraus.

Enter the Gungeon ist ein bleihaltiger Dungeoncrawler, bei dem eine Gruppe von Außenseitern durch Schießen, Plündern, Ausweichrollen und das Umkippen von Tischen die persönliche Erlösung zu finden versucht. Dazu müssen sie zum finalen Schatz des Gungeons gelangen: Die Waffe, die die Vergangenheit auslöschen kann. Wähle einen Helden oder spiele im Team und kämpfe dich bis ans Ende des Gungeons vor, indem du eine fordernde, sich entwickelnde Folge von Ebenen überlebst. Du wirst süßen, aber gefährlichen Geschosslingen und furchteinflößenden Gungeon-Bossen begegnen. Sammle wertvolle Beute, entdecke verborgene Geheimnisse und sprich mit opportunistischen Händlern, um dir mächtige Gegenstände und entscheidende Vorteile zu sichern.

Ebenso gibt es das Action-Abenteuer God’s Trigger gratis. Das sonst 15 Euro teure Spiele ist für Spieler ab 18 Jahren geeignet und nur für Windows verfügbar.

God’s Trigger ist eine Machtfantasie, in der du mit Tempo und Präzision in einer blutrünstigen Show voller Explosionen Feinde vernichtest. Stürme in Windeseile durch einen Raum und töte mit einer deiner zahlreichen Waffen, frei wählbaren Spezialfähigkeiten, Biowaffen und Nahkampfmanövern.