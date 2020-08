Tonie-Figuren können jetzt mit neuen Inhalten bestückt werden

Vor einiger Zeit haben wir das Thema schon kurz angerissen, nun können wir Vollzug melden: Die bei Eltern und Kindern beliebte Toniebox bietet ab sofort eine neue Funktion. In der Audiothek können bestehende Tonie-Figuren mit den Motiven von Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Bibi & Tina ab sofort mit neuen Hörspielen ausgestattet werden. Zum Start kann man bereits über 300 Folgen online kaufen und im Handumdrehen auf eine vorhandene Tonie-Figur laden.

Wir haben die neue Audiothek, die im Mein-Tonies-Bereich auf der Webseite des Anbieters zu finden ist, bereits ausprobieren können. Die wichtigste Voraussetzung zur Nutzung der Audiothek: Ihr müsst bereits eine der oben genannten Tonie-Figuren mit eurer Tonie-Box gekoppelt haben.

Danach navigiert ihr einfach in die Audiothek und könnt dort nach eurem gewünschten Hörspiel suchen. Es gibt eine integrierte Suche sowie einen Filter für Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Bibi & Tina – weitere Lizenzen werden hier in Zukunft noch folgen. Habt ihr das gewünschte Hörspiel gefunden, könnt ihr ganz unten auf der Seite per PayPal bezahlen und das Hörspiel danach einem passenden Tonie zuweisen. Abenteuer von Benjamin Blümchen können dabei nur auf Benjamin Blümchen Figuren gespielt werden.

Die Synchronisation selbst ist denkbar einfach: „Nimm dazu deine Toniebox (ohne aufgestellten Tonie) und halte eines der beiden Ohren für 3 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt nun blau und der neue Inhalt wird synchronisiert. Sobald die LED wieder grün leuchtet ist dein Inhalt bereit“, lässt uns der Hersteller wissen.

Der Preis für ein neues Hörspiel beträgt bei den aktuell zur Verfügung stehenden Figuren 5,99 Euro pro Folge. Damit orientiert sich die Audiothek der Toniebox an den Preisen, die man für die Hörspiele auch auf anderen Plattformen wie Amazon oder iTunes bezahlt. Am Ende ist das deutlich günstiger, als eine neue Figur zu kaufen, hier liegt man ja zumeist bei rund 15 Euro. Zudem gibt es ja längst nicht alle Abenteuer von Benjamin Blümchen und Co auch als eigene Figur.

Am Ende ist die neue Audiothek eine sehr spannende Neuerung für die Toniebox und erlaubt es, ganz einfach und ohne großen Aufwand neue Hörspiele auf vorhandene Tonie-Figuren zu laden. Bislang konnte man lediglich Hörspiele aus anderen Quellen auf Kreativ-Tonies laden – da ist die neue Audiothek sicher die einfachere Wahl.

Etwas schade ist lediglich, dass die Audiothek noch nicht in die Tonies-App integriert wurde. So muss man auf die Webseite ausweichen, wobei diese immerhin anständig für das iPhone optimiert ist und sich auch dort sehr gut bedienen lässt.