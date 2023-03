Scanner Pro: Dokumente hochladen und per Link teilen

Wer seine Rechnungen, Dokumente und weiteren Papierkram digitalisieren möchte, kann sich Scanner Pro (App Store-Link) genauer ansehen. Die App von Readdle scannt im Handumdrehen eure Dokumente und speichert diese lokal auf dem Geräte oder auf Wunsch in der Cloud. Mit dem Update auf Version 8.13 gibt es nun noch mehr Möglichkeiten.

Ab sofort steht das Teilen per Link zur Verfügung. Während man bisher Scans schon per E-Mail versenden oder an diverse Cloud-Dienste senden konnte, könnt ihr jetzt auch einen Upload starten und das Dokument per E-Mail teilen. Der Empfänger öffnet den Link im Browser und kann dort den Download starten. Dabei könnt ihr ein Dokument, mehrere Dateien auf einmal oder nur eine Auswahl an Seiten auswählen und per Link teilen. Der Link bleibt 7 Tage gültig, danach ist der Download nicht mehr möglich. Das Uploadlimit liegt bei 50 MB. Die Link-Freigabe eignet sich für:

Das Teilen von gescannten Dokumente, die zu groß für eine Mail sind.

Spontanes Verschicken von großen Dateien wie Fotos und Artikeln.

Den Versand von mehrseitigen PDFs mit Text, der per OCR erkannt wurde.

Eine vorübergehende Dateiablage, wenn auf Ihrem Gerät kein Platz mehr ist.

Die Übertragung von großen Dateien in hoher Qualität und ohne Komprimierung.

Die neue Funktion ist auch für Kunden und Kundinnen der Basis-Version verfügbar. Wer Zugriff auf alle Features benötigt, kann diese für 21,99 Euro pro Jahr freischalten.