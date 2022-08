Shure MV7: Beliebtes Podcast-Mikrofon jetzt in limitierter Edition verfügbar

Vor allem bei Kreativen wie Streamern und Content Creators ist das Shure MV7 Mikrofon sehr beliebt. Nun hat der auf Audio-Produkte spezialisierte Hersteller eine neue, edle Farbversion angekündigt, „White Noir“.

Die limitierte Auflage mit schwarz-weißer Farbkombination bietet Personen die Möglichkeit, ihr Setting noch mehr an die persönlichen Vorlieben anzupassen. Genau wie die Standard-Farben des MV7 ist auch die neue Farbvariante mit der ShurePlus MOTIV-App (App Store-Link) kompatibel. Damit geling Audioaufnahmen kinderleicht und lassen sich per „Auto Level Mode“ und „Manual Mode“ individuell anpassen. Der Auto-Modus eignet sich perfekt für alle, die ein Mikrofon möchten, mit dem sie Verstärker und Kompressor in Echtzeit steuern können. Dagegen ermöglicht der manuelle Modus die völlige Kontrolle über die Aufnahme, inklusive Equalizer und integriertem Limiter.

Beide Aufnahmemodi unterstützen sowohl Kopfhörer-Monitoring als auch die Speicherung der gewählten Einstellungen als persönliche Favoriten. Mit dem Nachtmodus der MOTIV-App kann man zudem das Touchpanel des MV7 abdunkeln, um es besser an die Atmosphäre des Raumes anzupassen.

Hybrider USB- und XLR-Ausgang für Flexibilität

Die Limited Edition verfügt darüber hinaus über alle Vorteile des ursprünglichen MV7. Ausgestattet mit der „Voice Isolation Technology“ von Shure unterstützt es auch Aufnahmen in dafür nicht so gut geeigneten Räumen. Das Mikrofon stellt immer sicher, dass nur die Stimme des Benutzers oder der Benutzerin erfasst wird. Ein hybrider USB- und XLR-Ausgang am MV7 White Noir macht dieses Mikrofon zur flexiblen Lösung, egal wo und wie Audio-Inhalte aufgenommen werden.

Das MV7 White Noir ist für 264 Euro erhältlich. Solange der Vorrat reicht, kann das MV7 White Noir in limitierter Auflage ab heute, dem 1. August, auf Amazon vorbestellt werden und wird ab dem 15. August dann auch regulär dort erhältlich sein. Weitere Informationen gibt es auch im unten eingebundenen Produktvideo. Auch wir haben gerade ein Modell des Shure MV7 zum Test vorliegen und werden euch bis zum 15. August mit näheren Details versorgen können.