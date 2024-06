Smarter Fenstergriff mit Matter-Unterstützung auf 72 Euro reduziert

Bereits seit Ende 2023 ist der smarte Fenstergriff mit Matter-Unterstützung von Siegenia im Handel erhältlich. Ursprünglich für 89,90 Euro gestartet, könnt ihr jetzt erstmals deutlich günstiger zuschlagen. Bei Amazon wird der smarte Fenstergriff von Siegania jetzt für rund 72 Euro (Amazon-Link) angeboten. Ihr habt dabei sogar die Auswahl zwischen den beiden zur Verfügung stehenden Farben Anthrazit und Signalweiß.

Der Fenstergriff kann erkennen, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist, zudem können geschlossene Fenster noch komplett verriegelt werden – ganz ohne Schlüssel, wie es sonst der Fall ist. Ebenso sind dank Matter genau wie beim smarten Sensor auch mit dem Fenstergriff Automationen möglich, so dass beispielsweise die Heizkörper ausgestellt werden, sobald man ein Fenster öffnet.

Sämtliche smarte Fenstergriffe im Haus können auch gemeinsam per App entsperrt oder verriegelt werden. Theoretisch könnte man diese Funktion auch auf einen HomeKit-Schalter legen, den man irgendwo zentral im Haus platziert.

Leider haben wir bisher noch keine Chance gehabt, den smarten Fenstergriff von Siegenia selbst auszuprobieren. Umfangreiche Eindrücke findet ihr in einem Video von Spiel und Zeug auf YouTube. Dort wird übrigens auch verraten, dass der Fenstergriff technisch dazu in der Lage wäre, ein gekipptes Fenster zu erkennen. Nur leider wird dieser Status noch nicht von Matter angeboten. Aber was ja nicht ist, das kann ja noch werden – wie etwa Nuki mit der „Falle ziehen“-Geschichte gezeigt hat. Vermutlich muss nur jemand den Amerikanern erklären, wie deutsche Fenster funktionieren.

SIEGENIA Smarter Fenstergriff signalweiß - Matter kompatibel zur Einbindung in Smart... IT´S MAGIC: Sicherheit wie von Zauberhand - unsere Fenstergriffe sind auf- & abschließbar ohne Schlüssel, bieten Fernzugriff mit...

MATTER & THREAD: Momentan nur Einbindung in Apple möglich. Kompatibel mit: Apple HomePod Mini, Apple HomePod 2. Gen., Apple TV 4K 3. Gen.128 GB....