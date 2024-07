SmartThings: App Update bringt vollen Matter-1.2-Support

Samsungs SmartThings-Plattform für vernetztes Wohnen bekommt vollen Matter-1.2-Support. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Zusätzlich zur Matter-Unterstützung liefert das kommende große Update auch neue Funktionen wie teilbare Routinen, erweiterte Hub-Funktionalität, eine neue Gerätesteuerung und SmartThings-Energie-Verbesserungen. Anhand dieser Updates soll es für die Nutzer noch leichter werden, ihr Smart Home zu verwalten und zu steuern. Das App-Update soll im Spätsommer diesen Jahres veröffentlicht werden.

Matter 1.2 ist der neue Smart-Home-Standard, der von Apple, Amazon, Google, Samsung und anderen Unternehmen entwickelt wurde. Geräte, die über diesen Standard verfügen, können damit künftig über die Smart-Home-Plattform von Samsung gesteuert werden. Das betrifft zum Beispiel Kühlschränke, Geschirrspüler, Luftreiniger und vieles mehr. Über Matter können die Geräte direkt der SmartThings-App hinzugefügt werden, über die dann wiederum die Steuerung erfolgt.

Zwar unterstützt SmartThings bereits diverse Geräte und auch Hersteller, aber bisher war dazu noch eine Cloud-Integration vonnöten. Mit Matter erfolgt diese lokal, was die Reaktionszeiten deutlich verkürzt und außerdem eine Smart-Home-Steuerung auch dann ermöglicht, wenn das Internet mal ausfallen sollte.

Matter-Standard längst nicht überall unterstützt

Google, Apple, Amazon und Co. haben den Matter-Support – anders als nun Samsung – noch nicht vollständig umgesetzt. Apple hatte zwar angekündigt, dass es bald Matter-Support für Staubsaugerroboter ins Home Kit bringen will, aber zu anderen Geräten hat sich das Unternehmen noch nicht geäußert. Wann die Smart-Home-Gerätehersteller selbst den Matter-Support vollständig in ihre Produktpalette integriert haben werden, steht ebenfalls noch in den Sternen.

Weitere Neuerungen bei SmartThings

Neben dem Matter-1.2-Support hat Samsung aber auch weitere Neuerungen angekündigt, die seine SmartThings-App betreffen.

Teilbare Routinen

Mit dieser neuen Funktionen können Nutzer ihre definierten Smart-Home-Routinen ganz leicht mit Gästen oder Freunden teilen. Habt ihr zum Beispiel eine Routine eingerichtet, die Freunde toll finden und auch bei sich zuhause einsetzen wollen, könnt ihr diese QR-Code einfach weitergeben.

Neue Hub-Funktionen

Künftig wird es in der SmartThinhs-App einen neuen Hub-Manager geben, über den ihr zum Beispiel ein Hub-Backup erzeugen könnt. Auch das Erzeugen von Hub-Gruppen oder das Festlegen eines primären Hubs ist darin möglich.

Gerätesteuerung

Mit der neuen Gerätesteuerung erhalten Samsung-Galaxy-Nutzer verbesserten Zugang zu ihren Smart-Home-Geräten und können diese einfacher steuern.

SmartThings-Energie-Verbesserungen

Mit dem Update fürht Samsung auch einen spielerischen Ansatz ein, der die Nutzer zum Energiesparen anregen soll. Anhand von Abzeichen und Trophäen soll ein sparsamer Verbrauch belohnt werden. Nutzer erhalten außerdem Samsung Belohnungspunkte.

Zusätzlich zu den genannten Neuerungen hat Samsung auch einige Verbesserung in Sachen Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit umgesetzt.

Das App-Update soll im Spätsommer erscheinen.

Bilder: Samsung