SwitchBot: Neue Relaisschalter-Serie derzeit mit 35 Prozent Rabatt

Das Unternehmen SwitchBot ist bei uns im Blog schon häufiger Bestandteil unserer Nachrichten gewesen. Der Hersteller hat sich auf den Bereich der Smart Home-Automatisierung und -Nachrüstung spezialisiert und bietet mittlerweile ein großes Sortiment an Produkten und Zubehör für ein intelligentes Zuhause an. Nun hat man mit der neuen Relaisschalter-Serie weitere Möglichkeiten geschaffen, um herkömmliche Geräte in smarte Lösungen zu verwandeln.

Die neue Relaisschalter-Serie umfasst zwei Modelle: Den Relaisschalter 1PM, der sich ideal für Ein-Kanal-Schaltungen mit Echtzeit-Energiemonitoring eignet, und den Relaisschalter 1, der für einfachere Installationen mit einem Trockenkontakt konzipiert ist – beide Modelle decken vielfältige intelligente Anforderungen ab.

Die SwitchBot Relaisschalter-Serie ist laut Angabe des Herstellers „der weltweit erste smarte Relaisschalter, der Strom steuern, Bluetooth-Konnektivität erweitern und Automatisierung mit Matter-Unterstützung integriert“. Nach der Installation fügen sich die kompakten Schalter (Maße 4,2 x3,6 x 1,6 cm) nahtlos in gängige Unterputzdosen ein – ganz ohne aufwändiges Umverdrahten oder komplexe Anpassungen. Sie ermöglichen es, Lichter, Geräte und andere Systeme über Smartphones, Sprachbefehle oder voreingestellte Zeitpläne zu steuern.

Die Relaisschalter-Serie ist mit Matter ausgestattet und bietet eine Integration in bekannte Smart Home-Plattformen wie Apples HomeKit, Alexa, Google Home, SmartThings und mehr. Jeder Relaisschalter fungiert auch als Bluetooth-Repeater und verbindet bis zu 10 SwitchBot-Bluetooth-Geräte mit einer Internetverbindung. In Kombination mit SwitchBot-Hubs erweitert diese Funktion die Bluetooth-Reichweite (bis zu 80 Meter in offenen Bereichen) und sorgt für stabile Verbindungen, selbst in großen Häusern.

Intelligente Stromüberwachung

Der Relaisschalter 1PM verfügt zudem über eine Echtzeit-Stromüberwachung, die den Energieverbrauch verfolgt, Berichte erstellt und den Stromverbrauch optimiert. Damit ist das Modell geeignet für energieintensive Geräte wie Heizungen, Klimaanlagen und Küchengeräte.

Die Relaisschalter-Serie verwandelt weiterhin jedes herkömmliche Gerät in ein smartes. Der Relaisschalter 1 eignet sich für Garagentore, Türklingeln und Bewässerungssysteme, während der Relaisschalter 1PM für Lichtautomation, Außenlampen, Deckenventilatoren und mehr verwendet werden kann. Nutzer und Nutzerinnen können alltägliche Aufgaben mühelos automatisieren, individuelle Szenen erstellen und Geräte aus der Ferne steuern.

Mit Sicherheitsfunktionen wie einem Überhitzungsschutz sorgt die Relaisschalter-Serie für einen sorgenfreien Betrieb dank flammhemmender Materialien der Klasse V0. Darüber hinaus bietet der Relaisschalter 1PM Überlastschutz und unterstützt vier Schaltmodi: Toggle, Edge, Detached und Momentary. Ausgestattet mit einem Hochgeschwindigkeits-ESP32-Prozessor ermöglicht er flexible Anwendungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Preise und Verfügbarkeit

Die SwitchBot Relaisschalter-Serie ist im offiziellen SwitchBot-Store sowie bei Amazon erhältlich. Der reguläre Preis beträgt 21,99 Euro für den Relaisschalter 1PM und 19,99 Euro für den Relaisschalter 1. Im Rahmen des Black Fridays bietet SwitchBot noch bis zum 2. Dezember dieses Jahres Rabatte von 35 Prozent bei Amazon (Relaisschalter 1PM/Relaisschalter 1) an, so dass lediglich 13,19 Euro (1PM) bzw. 11,99 Euro (1) fällig werden.

