Telekom bringt Neebo Baby Sensor-Armband nach Deutschland

Die Telekom bietet ab sofort ein smartes Armband für Babys an. Eine verrückte Idee? Natürlich haben es die meisten Babys wohl auch ohne dieses Armband über die Runden geschafft, ich denke aber trotzdem, dass dieses Teilchen dazu beitragen kann, Eltern ein sicheres Gefühl zu geben.

Und hier spreche ich aktuell mit einem 15 Monate alten Sohn durchaus aus Erfahrung. Wenn der Kleine dann doch mal richtig tief und fest schläft und sich über mehrere Stunden nicht meldet, schauen wir dann doch mal nach dem Rechten – und müssen dabei immer auf unsere Katzen aufpassen, die die Gelegenheit zu gerne nutzen, schnell mit ins Kinderzimmer zu huschen.

Nun gibt es also Neebo, ein smartes Armband für kleine Kinder im Alter von bis zu drei Jahren. Es kostet 199,95 Euro und ist ab sofort auf der Webseite der Telekom erhältlich. Aktuell funktioniert der mit Bluetooth und WLAN ausgestattete Neebo-Sensor nur mit dem iPhone, eine Unterstützung für Android-Geräte gibt es noch nicht. Zum Lieferumfang gehört neben dem Sensor mit Armband auch eine Ladestation, über die der Akku kabellos für eine Laufzeit von fünf Tagen aufgeladen werden kann.

Das vernetzte Armband misst die Vitaldaten des Kindes wie Atmung, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung. Der Temperatursensor informiert die Eltern darüber, wenn es ihrem Baby zu warm oder zu kalt ist. Zudem erfasst das Armband die Schlafdauer des Babys. Die Neebo App zeigt an, sobald das Baby wach ist und alarmiert die Eltern, wenn es Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen von den üblichen Referenzwerten gibt. Die Messwerte werden in der Neebo App in Echtzeit auf dem Smartphone der Eltern dargestellt. So können diese schnell reagieren. Die App zeigt auch an, wie sich die Vitaldaten in den letzten 24 Stunden verändert haben.