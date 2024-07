Thermomix: Vorwerk erhöht erneut die Preise für das Cookidoo-Abo

Beim Thema Thermomix scheiden sich die Geister: Einige Haushalte schwören auf das Gerät, wenn es ums Kochen und Backen geht, andere möchten lieber selbst am Herd stehen und sich das Erlebnis der Zubereitung nicht nehmen lassen. So oder so – wer einen Thermomix von Vorwerk besitzt, kann seit einiger Zeit auf den offiziellen Rezepte-Dienst des Herstellers, Thermomix Cookidoo (App Store-Link), zugreifen.

Die Anwendung ist kostenlos im App Store erhältlich und benötigt neben iOS 15.0 oder neuer auch mindestens 116 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Um die Anwendung vollumfänglich nutzen zu können, ist ein Cookidoo-Abonnement erforderlich, das auf der Website oder im App Store gebucht werden kann. Zudem steht Cookidoo auch auf dem Tablet, in einer Desktop-Version oder dem Thermomix TM6 bzw. Thermomix TM5 Cook-Key bereit.

Und genau dieses Abonnement steht nun erneut im Fokus: Vorwerk hebt erneut die Preise für das Cookidoo-Jahresabo an. Kostete das Abo zunächst noch 36 Euro/Jahr, wurde der Preis 2022 auf 48 Euro/Jahr angehoben. Nun soll die Thermomix-Kundschaft ganze 60 Euro/Jahr bezahlen, um auf das Archiv von rund 95.000 Rezepten, den Wochenplaner, Rezeptlisten und mehr Zugriff zu bekommen.

Wie Vorwerk auf der eigenen Website berichtet, sollen die neuen Abopreise ab dem 29. Juli dieses Jahres gelten, bis dahin gilt noch der alte Preis von 48 Euro/Jahr. Wichtig zu wissen: Die Preiserhöhung betrifft zunächst die Neukundschaft, Bestandskunden und -kundinnen sind erst einmal außen vor. Bucht man den Cookidoo-Dienst noch bis zum 29.7.2024, bekommt man noch den alten Preis.