Thermomix Sensor: Küchenthermometer zum Kochen und Backen präsentiert

Zu Produkten wie dem Thermomix von Vorwerk mag man stehen, wie man will: Einige sehen darin die perfekte Ergänzung im Haushalt, um schnell und einfach Gerichte zubereiten zu können, andere, darunter auch ich, würden sich so ein Gerät nicht in die Küche stellen wollen. Auch als Kollege Fabian vor knapp einem Jahr über den Thermomix TM6 berichtete, wurde in den Kommentaren zum Artikel heiß über Sinn und Zweck des 1.400 Euro teuren Thermomixes diskutiert.

So oder so, wer einen Thermomix TM6 in der eigenen Küche verwendet, kann sich nun über ein neues smartes Zubehör für das Gerät freuen. Vorwerk hat den Thermomix Sensor vorgestellt, der die Köstlichkeiten immer im Blick behält und die Nutzer und Nutzerinnen darüber informiert, wenn sie perfekt gegart sind. Angelegt als Küchenthermometer und designtechnisch an die Produkte von Meater erinnernd, wird die Temperatursonde einfach in Kuchen, Brote, Fleisch oder Fisch gesteckt und dann im Anschluss über die App auf dem Smartphone oder direkt im Guided-Cooking auf dem Thermomix TM6 überwacht.

Der Thermomix Sensor verbindet sich über Bluetooth mit dem Thermomix TM6 sowie der neuen Cooking Center-App und übermittelt während des Garprozesses kontinuierlich Daten. Er hat zwei Messeinheiten, den Kerntemperatursensor sowie den Umgebungstemperatursensor. Der Sensor kann bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 275 Grad verwendet werden, die maximale Kerntemperatur darf 100 Grad nicht übersteigen.

Vorwerk liefert auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Nutzung des Thermomix Sensors:

Starte wie gewohnt mit deinem Thermomix das Rezept. Sobald das Gargut fertig ist, um in den Ofen geschoben zu werden, kommt der Thermomix Sensor zum Einsatz. Befolge die Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dem Display deines Thermomix TM6 oder in der Cooking Center-App. Hier erfährst du genau, wie du den Sensor platzieren musst, um optimale Garergebnisse zu erhalten. Behalte den Fortschritt deines Rezepts im Cooking Center auf deinem Thermomix TM6 im Blick oder warte auf die Benachrichtigung der Cooking Center-App auf deinem Smartphone. Nimm das Gargut aus der Hitze und fahre ggf. mit dem Rezept fort. Losschlemmen nicht vergessen: Überzeuge dich vom perfekten Ergebnis und lass es dir schmecken.

Wichtig zu wissen: Die Ladestation sollte sich immer in unmittelbarer Nähe von etwa einem Meter zum Sensor befinden. Letzterer eignet sich neben den klassischen Anwendungsbereichen für Küchenthermometer wie Fleisch, Geflügel oder Fisch auch zum Backen von Kuchen oder Broten. Ist der Teig eines Kuchens vor dem Backvorgang noch flüssig, kann der Temperatur-Sensor über eine mittig angebrachte Halterung im Thermomix trotzdem in den Teig gesteckt werden und überwacht so den Garvorgang.

Der Thermomix Sensor ist ab dem 6. November 2023 bei allen Thermomix-Repräsentanten und -Repräsentantinnen für jede Gastgeberin und jeden Gastgeber eines Erlebniskochens gegen eine Zuzahlung von 99 Euro erhältlich. Ab Sommer 2024 wird der Thermomix Sensor zum Preis von 149 Euro im offiziellen Verkauf zu erwerben sein. Weitere Infos zum Sensor gibt es auch auf der Cookidoo-Seite von Vorwerk.

Fotos: Vorwerk.