Teufel Ultima 25 Aktiv: Neue aktive Regallautsprecher mit Radioempfang vorgestellt

Das auch bei uns im Blog wohlbekannte Audio-Unternehmen Teufel hat mit den aktiven Regallautsprechern Ultima 25 Aktiv ein neues Produkt vorgestellt. Dank integrierter Verstärkertechnik, digitalem und analogem Radioempfang und direkten Anschlüssen für Fernseher, Computer und dem universellen AUX-Eingang sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig gestaltet. Funktechnik zur Erweiterung um kabellose Rear-Lautsprecher und Subwoofer ist ebenfalls bereits an Bord.

Die Ultima 25 Aktiv eignen sich unter anderem als minimalistische Stereoanlage mit Musikempfang per Bluetooth oder über einen angeschlossenen Sprachassistenten oder einen vorverstärkten Plattenspieler. Alternativ lassen sie sich auch ganz ohne zusätzliche Geräte verwenden, schließlich bringen die Ultima 25 Aktiv Radioempfang für UKW und DAB+ mit. Zum Start des Lieblingssenders reicht ein Knopfdruck auf die entsprechende Favoritentaste. Je sechs Sender pro Empfangsweg lassen sich speichern.

Erweiterbarer TV-Entertainer

Mit ihrem HDMI-Anschluss machen die Ultima 25 Aktiv links und rechts vom Fernseher eine gute Figur, schalten sie sich doch ganz einfach zusammen mit dem TV-Gerät ein und auch die Lautstärke regelt die gewohnte TV-Fernbedienung. Wer mehr Bass oder echten Surround-Sound möchte, kann die Ultima 25 Aktiv mit Teufels kabellosen Rear-Lautsprechern Effekt 2 und Effekt und diversen kabellosen Subwoofern nutzen. So entsteht ohne lästiges Strippenziehen quer durch den Raum ein echtes 4.0- oder 4.1-System.

Eine Soundkarte ist ebenfalls mit von der Partie, sodass die Ultima 25 Aktiv auch auf dem Schreibtisch ein zuhause finden, um dort per USB-C angeschlossen und direkt als Audio-Gerät erkannt werden – so wird dem PC oder Mac klanglich auf die Sprünge geholfen. Im klassischen 2-Wege-Bassreflex-Aufbau kommen ein 1-Zoll-Hochtöner sowie ein 6,5-Zoll Tiefmitteltöner zum Einsatz. Der hocheffiziente Class-D-Verstärker liefert 100 Watt RMS Gesamtleistung mit 2x 50 Watt.

Intuitive Bedienung

Die Ultima 25 Aktiv lassen sich zudem direkt am Lautsprecher, über die mitgelieferte Fernbedienung oder angeschlossene Geräte steuern. Auf der Oberseite der aktiven Box befindet sich ein berührungsempfindlicher Streifen mit drei Tasten, über den sich durch streichen die Lautstärke ändern lässt. Die im Streifen integrierten Tasten steuern die Musikwiedergabe (Titelsprung, Start und Pause). Über weitere Tasten neben dem Display lassen sich Eingänge und Radio-Favoriten wählen.

Neben diesen Alltagsfunktionen erlaubt die Fernbedienung noch mehr Steuerungen, wie beispielsweise die Sendersuche und Favoritentasten-Belegung. Mit ihr lässt sich auch die Displayhelligkeit regeln. Sind die Ultima 25 Aktiv an einen externen Zuspieler – zum Beispiel per HMDI mit dem Fernseher oder per AUX mit einem Sprachassistenten – angeschlossen, schalten sie sich automatisch ein, sobald ein Signal erkannt wird.

Preise, Bundles und Verfügbarkeit

Die aktiven Regallautsprecher Ultima 25 Aktiv sind ab sofort im Teufel-Webshop in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von 549,99 Euro bestellbar. Zusätzlich schnürt Teufel zwei attraktive Bundles: Zusammen mit dem kraftvollen 10-Zoll-Subwoofer T10 ergibt sich die Ultima 25 Aktiv Club Edition für 849,99 Euro. Ebenfalls mit T10-Subwoofer, aber zusätzlich noch EFFEKT 2 Rear-Lautsprechern kommt das Ultima 25 Aktiv Surround 4.1-Set, das bei Teufel für 1.149,99 Euro zu haben ist.