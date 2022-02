This War of Mine: Warum man für diese App jetzt bezahlen sollte

Ich habe lange überlegt, ob ich über die erneute Preisreduzierung von This War of Mine (App Store-Link) schreiben soll. Denn immerhin haben viele unserer Mitmenschen in Osteuropa derzeit ein richtig ernsthaftes Problem. Was dort passiert, ist nicht in Worte zu fassen und einfach nur schrecklich. Am Ende hat eine Ankündigung des Entwicklerteams den Ausschlag gegeben.

Wirklich verstehen, wie die Menschen in der Ukraine sich gerade fühlen, das werden die meisten von uns nicht können. Und mit absoluter Sicherheit ist ein „Spiel“ für iPhone und iPad kein Vergleich damit, was gerade in der Ukraine passiert.

Wenn aber ein Spiel zur jetzigen Situation passt, dann ist es eben This War of Mine. Denn in dieser Kriegs-Simulation spielt man keinen Soldaten, fliegt keine Kampfjets und fährt auch keinen Panzer. Stattdessen erlebt man den Konflikt aus der Sicht einer Gruppe von Zivilisten. Aus der Sicht von Menschen, die einfach nur ums Überleben kämpfen.

Entwicklerteam spendet Einnahmen an das Rote Kreuz

Und vielleicht trägt This War of Mine ja irgendwie dazu bei, dass sich einige Menschen, die sonst an diesem Thema vorbeischauen würde, sich doch damit beschäftigen. Auch wenn der Krieg in der Ukraine für uns noch weit weg ist – jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, darüber zu reden und eine klare Stellung zu beziehen.

Abschließend noch ein paar allgemeine Worte zur App. This War of Mine ist eine Universal-App und ist derzeit auf 1,99 Euro reduziert. Darüber hinaus gibt es eine Erweiterung, die für 1,99 Euro freigeschaltet werden kann. Kauft einfach beides . denn das Entwicklerteam aus Polen hat angekündigt, sämtliche Einnahmen aus den Verkäufen an das ukrainische Rote Kreuz zu spenden.

#fuckthewar