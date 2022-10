Tier Pass zum halben Preis: Unbegrenzte Freischaltungen für 120 Tage

Seit mittlerweile mehreren Jahren sind die E-Scooter nun in Deutschland unterwegs, aus dem Straßenbild sind sie nicht mehr wegzudenken. Daran gibt es wohl nichts mehr zu rütteln. Dennoch habe ich das Gefühl, dass leider immer noch nicht alle Personen begriffen haben, wie genau man einen solchen E-Scooter nutzt und wie man ihn ordentlich abstellt. Den Unmut mancher Menschen kann ich absolut verstehen.

Aber darum soll es aktuell gar nicht gehen. Viel mehr möchte ich euch heute darauf aufmerksam machen, dass es bei Tier (App Store-Link) aktuell eine ganz interessante Aktion gibt. Dort könnt ihr euch einen Herbst-Pass für 9,99 Euro kaufen und könnt damit 120 Tage lang die Tier-Roller kostenlos freischalten. Ihr zahlt dann nur den normalen Minutenpreis.

Und das kann sich tatsächlich recht schnell lohnen. Bei uns in Bochum kostet eine Freischaltung derzeit 1,20 Euro. Bei diesem Preis würde sich der Herbst-Pass von Tier also schon ab der neunten Fahrt innerhalb von 120 Tagen lohnen. Den reduzierten Tier Pass findet ihr in der App ganz einfach im Menü unter „Kaufe einen Pass“.

So nutze ich die E-Scooter im Alltag

Zunächst einmal muss man festhalten, dass es sicherlich auch ohne E-Scooter geht. Immerhin hat das vor den E-Scootern ja auch irgendwie geklappt. Dennoch greife ich immer wieder mal gerne auf sie zurück.

Anfang des Monats war ich beispielsweise geschäftlich in München unterwegs und hatte nach einem Event noch ein wenig Zeit übrig, um andere Termine wahrzunehmen. Generell finde ich den Nahverkehr in München ganz gut ausgebaut und ohnehin hatte ich ein Tagesticket. Alleine an diesem Tag gab es aber zwei oder drei Situationen, bei denen ich von der S-Bahn zum nächsten Termin mit einer einzelnen E-Scooter-Fahrt locker 15 bis 20 Minuten gegenüber Bus und Fußweg sparen konnte. Für mich hat das am Ende bedeutet, einen Termin mehr wahrnehmen zu können – für Kosten von weniger als 10 Euro.

Praktischer sind aus meiner Sicht nur die E-Bikes, die es mittlerweile auch von zahlreichen Anbietern gibt – unter anderem auch von Tier. Damit ist man noch etwas schneller unterwegs, fühlt sich im Verkehr definitiv sicherer und kann zudem auch noch einfacher Dinge transportieren. Schade nur, dass es dieses Angebot nur in wenigen Städten gibt…