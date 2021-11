Tigerbox: Streaming-Box für Kinder heute für unter 60 Euro

Seid ihr noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für euren Nachwuchs? Dann gibt es heute bei Amazon ein interessantes Angebot für euch, denn die offiziell mit einem Preis von 99,99 Euro ausgeschriebene Tigerbox gibt es heute zum Angebotspreis von unter 60 Euro. Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Modelle in Grau und Blau.

Die Tigerbox würde ich gemessen am Alter des Kindes zwischen der Toniebox und einem eigenen HomePod mini einordnen. Mit der passenden Karte, die in die Tigerbox geschoben wird, haben die Kinder deutlich mehr Auswahl an Titeln – und trotzdem gibt es noch keinen unbeschränkten Vollzugriff auf Musik und Hörspiele. So kann per iPhone-App bestimmt werden, welche Inhalte auf der Tigerbox landen.

Richtig interessant wird die Tigerbox mit der Tigercard, quasi so etwas wie Apple Music oder Spotify für Kinder. Damit erhält man Zugriff auf über 10.000 Audio-Titel: Hörspiele, Hörbücher und Kinderlieder. Die Tigercard gibt es für verschiedene Zeiträume, ein Jahr kostet derzeit knapp 60 Euro – das sind umgerechnet nur 5 Euro und meiner Meinung nach ein fairer Preis.

Falls bei euch Zuhause ein Nachfolger für die Toniebox gesucht wird, weil das Kind einfach zu alt geworden ist und mehr Möglichkeiten wünscht, dann ist die Tigerbox auf jeden Fall eine interessante Alternative.