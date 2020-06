TippiToppi: Spannendes Kartenspiel kann auch allein gespielt werden

Die Entwickler von BrettspielWelt sind schon mit einigen Gesellschaftsspielen im deutschen App Store vertreten, darunter Ganz Schön Clever, Ligretto und The Mind. Mit TippiToppi (App Store-Link) gibt es nun ein weiteres Kartenspiel aus dem Repertoire von Schmidt Spiele, das zum einmaligen Kaufpreis von 3,49 Euro im deutschen App Store gelandet ist. Die Installation kann auf alle iPhones und iPads ab iOS 10.0 oder neuer erfolgen, zudem wird für das deutschsprachige Spiel auch 52 MB an freiem Speicherplatz benötigt.

“TippiToppi ist ein cleveres Kartenspiel, das wunderbar allein funktioniert. Mit Karten in vier Farben und mit den Werten von 1 bis 7 gilt es, 12, 14 oder sogar 18 Aufträge zu erfüllen. Allerdings ist dies gar nicht so leicht, wie man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Denn man hat stets nur 4 Handkarten zur Verfügung und es sind auch immer nur 4 der Aufträge offen und damit aktuell zu erfüllen. So kann es ganz schön knifflig werden, sich für die richtige Karte zu entscheiden, denn die Aufträge müssen erfüllt sein, bevor der Kartenstapel mit den Zahlenkarten aufgebraucht ist.”

So heißt es bezüglich des Gameplays von Seiten der Entwickler im App Store. Die Partie wird als verloren gewertet, wenn man die vorgegebenen Aufträge mit den vorhandenen Karten nicht erfüllen konnte. Gespielt werden kann TippiToppi übrigens in zwei verschiedenen Modi, Classic und Race. Zudem gibt es für alle Neulinge auch ein einführendes Tutorial, um sich mit den Regeln und Besonderheiten dieses Kartenspiels vertraut machen zu können. Leider wurde TippiToppi noch nicht komplett an die Displays der neueren iPhone-Generationen angepasst, so dass man während des Spiels mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildschirmrand leben muss.

Für besonders motivierte Gamer gibt es darüber hinaus auch einige Erfolge einzuheimsen, und auch eine Highscore-Liste steht in TippiToppi zur Verfügung. Das Spiel setzt grundlegende Rechenkenntnisse voraus und wird mit einer Altersempfehlung von 8+ ausgegeben. Bei Amazon lässt sich auch die physische Variante des Kartenspiels zum Preis von 7,49 Euro erwerben, wenn man gemeinsam mit der Familie oder Freunden spielen möchte.