Too Good To Go: Überschüssige Lebensmittel jetzt als Paket nach Hause liefern lassen

Die Idee hinter Too Good To Go (App Store-Link) finde ich genial: Lebensmittel, die am Ende des Tages übrig bleiben und möglicherweise weggeschmissen werden müssen, können zum Vorteilspreis günstiger abgeholt werden. Ich nutze Too Good To Go regelmäßig beim Bäcker um die Ecke, wobei es sich immer um Überraschungstüten handelt, bei denen man vorher nicht weiß, was drin ist.

Während die Überraschungstüten ingesamt eher klein ausfallen und oftmals Produkte im Wert von bis zu 10 Euro enthalten, startet mit den neuen Too Good To Go Paketen ein ähnliches System nur in XXL. Per App könnt ihr Boxen bekannter Marken günstiger kaufen, unter anderem sind Just Spices, Bauck Mühle, Halloren, LEBENSBAUM und Taste Religion mit dabei. Oftmals handelt es sich um Produkte, die nicht mehr ganz so lange haltbar sind. Da es sich aber um ein Mindesthaltbarkeitsdatum handelt und nicht um ein Verfallsdatum, sind die Lebensmittel auch danach noch genießbar.

Too Good To Go Pakete ab sofort verfügbar

In der Too Good To Go App könnt ihr im neuen Tab „Lieferungen“ alle verfügbaren Angebote entdecken. In den Details findet ihr dann eine Beschreibung der Waren, die ihr im Paket erwarten könnt. Gleichzeitig wird sowohl der Original- als auch Angebotspreis aufgelistet. Das Paket wird dann innerhalb weniger Tage direkt an eure Haustür geliefert.

Mit den Paketen sichert ihr euch direkt eine größere Menge an Lebensmittel, die sonst den Weg in die Abfalltonne gefunden hätten. Zudem ist es natürlich bequemer die Boxen direkt nach Hause zu bestellen, während man die Tüten beim Anbieter vor Ort selbst abholen muss. Nutzt ihr Too Good To Go?