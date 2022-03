Twelve South: Ab sofort auch mit eigenem EU-Store vertreten

Der auch bei uns sehr beliebte Apple-Zubehör-Hersteller Twelve South verfügte bisher über nur ein einziges Manko: Die Produktneuheiten für unsere liebsten Apple-Geräte ließen sich nur über den US-Webshop bestellen und fanden meist erst Wochen oder Monate später auch den Weg in die Regale von Apple-Resellern, Amazon und anderen Webshops.

Damit ist nun Schluss, wie Twelve South uns in einer E-Mail freudig ankündigt. Ab sofort gibt es auch einen EU-Webstore des Herstellers, bei dem die Produkte aus einem europäischen Warenlager versendet werden. Einfuhrumsatzsteuer und weitere Gebühren beim Import aus den USA fallen damit weg. Die Preise sind zudem gleich in Euro angegeben, der Versand ist ab einem Bestellwert von 60 Euro gratis. In der E-Mail an uns heißt es:

„Twelve South EU schließt sich großartigen Partnern wie Apple Store, Amazon und vielen fantastischen Partnern in Europa an, um unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre Twelve South-Artikel schnell und ohne Einfuhrgebühren zu erhalten. Mit dem Versand in 25 Länder planen wir, viele neue Kunden und Freunde an Orten zu treffen, an denen wir bis jetzt noch nie erhältlich waren.“

Auf der Website des Twelve South EU-Stores können fast alle der Zubehör-Produkte des Herstellers erworben werden. Die Preise sind etwas höher als die aus dem US-Store: Während das bekannte BookBook-Case für das iPad Pro 11″ in den USA mit 79,99 USD (ca. 72 Euro) zu Buche schlägt, sind es im EU-Store 89,99 Euro. Überlegt man aber, dass bei diesem Preisschild keine Versandkosten sowie Zollgebühren anfallen, spart man unter dem Strich trotzdem.