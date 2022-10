Ugreen Nexode 140W USB-C Ladegerät jetzt erhältlich

Erst vor wenigen Tagen hat Ugreen das 45 Watt Netzteil verfügbar gemacht, heute folgt das neue Ugreen Nexode 140W USB-C Ladegerät (Amazon-Link). Hier gibt es mit 140 Watt deutlich mehr Power, als Anschlüsse kommen 2x USB-C und 1x USB-A zum Einsatz.

Wird der untere USB-C Anschluss alleine genutzt, liefert das Netzteil die vollen 140 Watt – und kann so das 16″ MacBook Pro besonders schnell aufladen, wenn das USB-C auf MagSafe 3 Kabel verwendet wird. Der andere USB-C Port liefert 100 Watt, der USB-A Anschluss 22,5 Watt. Werden beide USB-C Anschlüsse gleichzeitig genutzt, teilt sich die Power zu je 65 Watt auf. Sind drei Geräte angeschlossen, gibt es 65 Watt und 45 Watt an den USB-C Ports und 22,5 Watt am USB-A Anschluss.

Das 140W Ugreen Netzteil ist kompakter als Apples Netzteil und bietet zwei weitere Anschlüsse. Die genauen Abmessungen liegen bei 7,6 x 7,6 x 3,6 Zentimeter bei einem Gewicht von 309 Gramm. Apples Netzteil ist mit 9,6 x 7,5 x 2,8 Zentimeter zwar etwas schmaler, aber kommt auch nur mit einem Anschluss daher.

Apple möchte für sein Netzteil 105 Euro haben, das neue Ugreen Netzteil kostet 149,99 Euro. Das ist nicht günstig, dafür kann man hier aber auch drei Geräte gleichzeitig aufladen.