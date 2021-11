Weihnachtssaison bei Apple: Geschenke-Guide, Grußkarten & Bestellfristen

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und Weihnachten steht quasi schon vor der Tür. Passend zur Weihnachtssaison gibt es bei Apple jetzt einen Geschenke-Guide, schöne Grußkarten und alle wichtigen Bestellfristen. Der Reihe nach.

Geschenke-Guide

Wer etwas Inspiration sucht, kann sich in den Weihnachtsgeschenke-Guide klicken. Mit Empfehlungen für Fotografen und Fotografinnen, Kreative, Gesundheit- oder Fitnessliebhaber und Liebhaberinnen gibt es viele Möglichkeiten. Soll es ein neues iPhone 13 sein? Oder doch lieber ein MacBook Pro mit Apple Prozessor? Wer nicht ganz so große Geschenke machen möchte, kann sich natürlich auch die AirPods oder den HomePod mini ansehen.

Today at Apple Weihnachtskarten

In Zusammenarbeit mit den Künstlern und Künstlerinnen Jocelyn Tsaih, Antti Kalevi und Hvass&Hannibal stellt Today at Apple Vorlagen zum Herunterladen in Keynote bereit, mit denen ihr personalisierte Weihnachtskarten erstellen können. Es gibt festliche Formate, farbenfrohe Sticker und zahlreiche Hintergründe. Unter apple.com/de/shop/gifts könnt ihr euch die Arbeiten ansehen und eigene Weihnachtskarten gestalten.

Bestellfristen

Damit alle Produkte auch pünktlich ankommen und unter dem Weihnachtsbaum liegen können, beachtet bitte die Bestellfristen. Bei einigen Produkten muss die Bestellung sogar bis zum 1. Dezember aufgegeben werden, zum Beispiel bei einigen MacBook-Modellen. Das iPhone oder die Apple Watch können bis zum 22. Dezember bestellt werden, bei den AirPods liegt man im ähnlichen Zeitraum. Auf dieser Webseite können alle Fristen eingesehen werden.

Die Frage an euch: Plant ihr ein Apple-Geschenk? Ich könnte mir gut vorstellen, dass die neuen AirPods 3 bei vielen auf dem Wunschzettel stehen.