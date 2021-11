Tado: Smarte Heizung in den Black Friday Angeboten von Amazon

Wenn es um die smarte Heizungssteuerung geht, gibt es rund um HomeKit meiner Meinung nach drei Alternativen: Bosch Smart Home, Eve Systems und Tado. Alle drei Systeme haben ihre Vor- und Nachteile und wenn man sich auf einen Anbieter festgelegt hat, dann bleibt man wohl auch beim ihm. Falls es bei euch Tado ist, könnt ihr jetzt günstig euer System erweitern.

In den frühen Black Friday Angeboten von Amazon gibt es insgesamt neun Produkte beziehungsweise Bundles von Tado zum Sparpreis, die komplette Übersicht gibt es auf dieser Aktionsseite. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle zwei bestimmte Produkte.

Da wäre zum Beispiel das einfache Heizkörper-Thermostat, das derzeit von 79,99 auf 54,90 Euro reduziert ist. Günstiger gab es das Thermostat zuletzt im März zum Ende der letztjährigen Heizperiode. Aktuell dürfte es ein guter Zeitpunkt sein, wenn ihr euer System ausbauen möchtet.

1.438 Bewertungen tado° Smartes Heizkörper-Thermostat –... Zusatzprodukt für tado° Starter Kits: Steuern Sie weitere Heizkörper oder Räume individuell mit zusätzlichen Smarten Heizkörper-Thermostaten

Steuern Sie alle Räume in einer App für ein noch präziseres Temperaturmanagement; maximieren Sie Ihren Komfort und sparen Sie noch mehr Energie

Richtig spannend finde ich auch den Funk-Temperatursensor, den man in Verbindung mit den Heizkörper-Thermostaten in einem Raum verwenden kann. In diesem Sensor ist ein Thermometer verbaut, so dass die Temperatur an eurem Wunschort im Raum gemessen wird. Außerdem kann man die Heizung direkt über zwei Buttons einstellen. Praktisch, wenn die Heizkörper-Thermostate hinter Möbeln versteckt und nicht gut erreichbar sind. Mit 51,90 statt 84,99 Euro bietet Amazon auch hier einen aktuellen Internet-Bestpreis.

1.284 Bewertungen tado° Funk-Temperatursensor – Zusatzprodukt... Zusatzprodukt für tado° Smarte Heizkörper-Thermostate; der Funk-Temperatursensor steuert ein oder mehrere Smarte Heizkörper-Thermostate im selben Raum, um die ideale Temperatur zu erreichen

Der tado° Funk-Temperatursensor misst die Temperatur, wo sie Ihnen am wichtigsten ist und stellt die Raumtemperatur genau nach Ihren Wünschen ein

Das Tado-System kurz und knapp zusammengefasst

Zum Betrieb von Tado ist eine Bridge notwendig, die per Kabel an den Router angeschlossen werden muss. Das ist sicherlich etwas unpraktisch, sorgt aber dafür, dass die Funkverbindung auch zu weiter entfernten Geräten stabil ist. Beim Konkurrenten Eve Thermo klappt das ebenfalls nur mit zusätzlichem Zubehör.

Viel diskutiert wird bei Tado auch das Abo, was unter anderem für die Geofencing-Funktion benötigt wird. Solange man keine Android-Geräte im Haushalt hat, kann man die Automation aber auch problemlos und ohne monatliche Kosten über HomeKit einrichten. Auf der anderen Seite funktioniert ein Eve Thermo nur ausschließlich mit iPhone und iPad – und Tado bietet auch eine Unterstützung für Android.