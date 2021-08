Xiaomi Sound: Neuer Premium-Smart Speaker präsentiert

Erst kürzlich gab es erste Teaser zu einem neuen smarten Lautsprecher aus dem Hause Xiaomi. Der Konzern aus China ist nicht nur für preisgünstige Smartphones bekannt, sondern stellt auch zahlreiches Tech-Zubehör für das eigene Zuhause her. Mit dem neuen Xiaomi Sound gibt es nun einen intelligenten Lautsprecher, der jetzt offiziell vorgestellt wurde.

Alle Details zum neuen Gerät sind zwar noch nicht bekanntgegeben worden, allerdings gibt es schon Informationen zum Preis: Etwa 65 Euro (499 Yuan) wird der Xiaomi Sound kosten. Laut des bisher veröffentlichten Bildmaterials wird der intelligente Lautsprecher in einer schwarzen und einer silbernen Farbvariante zu haben sein.

Koppeln von bis zu acht Xiaomi Sound möglich

Der Xiaomi Sound soll darüber hinaus über einen Premium-Klang verfügen, der wohl in der gleichen Liga wie der HomePod mini spielen wird. Xiaomi setzt dabei auf eine Unterstützung von Harman. Das kompakte Gerät verfügt auch über 360-Grad-Sound, Bluetooth und wird es Nutzern und Nutzerinnen ermöglichen, bis zu acht Xiaomi Sound-Lautsprecher miteinander zu koppeln. So lassen sich Audio-Inhalte aus allen Bereichen eines größeren Raums abspielen. Als smarter Sprachassistent ist bisher nur Xiaomis Xiao Ai mit an Bord, ob auch der Google Assistant und weitere Helferlein integriert werden, ist nicht bekannt.

Zunächst wurde der smarte Speaker nur für den chinesischen Markt angekündigt, aber es ist durchaus möglich, dass der intelligente Lautsprecher über kurz oder lang auch seinen Weg zu uns nach Europa finden wird. Ob er sich dann gegenüber HomePod mini, Amazon Echo Dot und andere Konkurrenz durchsetzen kann, bleibt spannend. Ein kleiner Trailer von Xiaomi bei YouTube liefert euch abschließend weitere Eindrücke zur Neuerscheinung.