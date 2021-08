Schutz für Kinder in iOS 15: Apples Datenschutz-Chef beantwortet Fragen

Apple hat in der vergangenen Woche mit der Ankündigung von geplanten Sicherheitsmechanismen für Kinder in iOS 15 für Furore unter Nutzern und Nutzerinnen gesorgt. Obwohl die zugrunde liegende Absicht natürlich lobenswert ist – dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ausbeutung und Konfrontation mit kinderpornografischem Material – sorgten die präsentierten Features für große Skepsis.

Apple möchte mit iOS 15 nämlich nicht nur den Zugang zu Hilfestellungen beim Melden von sexuellem Kindesmissbrauch und der Ausbeutung von Kindern über die Sprachassistentin Siri und die Websuche vereinfachen, sondern plant auch, in iMessage Bildanhänge zu analysieren, die sexuell anstößiges Material enthalten, um dann entsprechende Warnungen auszugeben. Vor allem aber das angekündigte Scannen von Fotos in der iCloud, der Abgleich mit bekanntem Bildmaterial von sexuellem Kindesmissbrauch und der Meldung an entsprechende Organisationen sorgte für Bedenken.

In einem Interview mit dem Magazin TechCrunch hat nun Apples Leiter für Datenschutz, Erik Neuenschwander, weitere Fragen zu diesem Thema beantwortet. Er wurde beispielsweise gefragt, ob Apple mit den geplanten Funktionen auch Regierungen und Agenturen auf der ganzen Welt demonstrieren möchte, dass es gleichzeitig möglich sei, nach expliziten Inhalten zu scannen, aber auch die Privatsphäre der Nutzer und Nutzerinnen zu bewahren.

TechCrunch fragte Neuenschwander auch, ob Apple einen Rahmen geschaffen hat, der von Strafverfolgungsbehörden genutzt werden könnte, um nach anderen Arten von Inhalten in den Bibliotheken der Nutzer zu suchen, und ob dies Apples Engagement für eine End-to-End-Verschlüsselung untergräbt.

Auch im Hinblick auf Schutzmaßnahmen im System wurden von TechCrunch kritische Fragen gestellt. Man stelle sich vor, örtliches Recht und Regierungen, beispielsweise in China, würde es Apple nur erlauben, den Mechanismus im jeweiligen Land zu verwenden, wenn auch nach anderem Material gesucht werden dürfte. Erik Neuenschwander erklärt dazu:

„Die Hash-Liste ist in das Betriebssystem integriert. Wir haben ein globales Betriebssystem und keine Möglichkeit, Aktualisierungen auf einzelne Nutzer auszurichten, so dass die Hash-Listen von allen Nutzern gemeinsam genutzt werden, wenn das System aktiviert ist. Zweitens erfordert das System, dass der Schwellenwert für die Anzahl der Bilder überschritten wird, so dass der Versuch, auch nur ein einziges Bild von einem Gerät einer Person oder einer Gruppe von Geräten einer Person zu finden, nicht funktionieren wird, weil das System Apple einfach keine Informationen über einzelne Fotos liefert, die in unserem Dienst gespeichert sind. Und drittens ist in das System eine Phase der manuellen Überprüfung eingebaut, in der, wenn ein Konto mit einer Sammlung von illegalem CSAM-Material gekennzeichnet wird, ein Apple-Team dies überprüft, um sicherzustellen, dass es sich um illegales CSAM-Material handelt, bevor es eine Weiterleitung an eine externe Stelle vornimmt. Der hypothetische Fall erfordert also das Überspringen vieler Hürden, einschließlich der Änderung des internen Prozesses von Apple, um Material weiterzuleiten, das nicht illegal ist, wie bekannte CSAM. Wir glauben nicht, dass es eine Grundlage gibt, auf der die Menschen in den USA einen solchen Antrag stellen können.“