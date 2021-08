Apple führt neue Maßnahmen zur Sicherheit für Kinder ein

In einem neuen Support-Dokument hat Apple angekündigt, zukünftig in drei verschiedenen Bereichen mehr für die Sicherheit von Kindern zu tun. „Wir möchten dazu beitragen, Kinder vor Verfolgern zu schützen, die Kommunikationsmittel nutzen, um sie anzuwerben und auszubeuten, und die Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch einzudämmen“, so Apple im Dokument. Die Features sollen zum Start in den USA ausgerollt und dann auch auf weitere Regionen ausgeweitet werden.

Sicherheit bei der Kommunikation

Als erstes wird die iMessage-App auf iPhones, iPads und Macs eine neue Kommunikations-Sicherheits-Funktion erhalten, um Kinder und ihre Eltern zu warnen, wenn sie sexuell eindeutige Fotos erhalten oder versenden. Apple will für diese Zwecke Machine Learning verwenden, um Bildanhänge zu analysieren. Ist sexuell anstößiges Material dabei, wird das Foto automatisch unscharf dargestellt und das Kind gewarnt. Auch beim Versand von sensiblem Bildmaterial sollen Warnungen ausgegeben werden, dass das Foto möglicherweise private Körperteile enthält und verletzend sein könnte. Eltern können bei jungen Kindern auch Benachrichtigungen erhalten, wenn sich das Kind das Bild weiter ansieht oder es weiterverbreitet.

Das Sicherheits-Feature in iMessage soll mit den Updates für iOS 15, iPadOS 15 und macOS Monterey ausgerollt werden und steht dann Familienkonten zur Verfügung, die in der iCloud eingerichtet sind. iMessage-Konversationen sollen weiter per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt bleiben, so dass die privaten Gespräche nicht von Apple gelesen werden können.

Scannen von Fotos auf Material über sexuellen Kindesmissbrauch

Mit iOS 15 und iPadOS 15 wird zudem eine Funktion eingeführt, bekannte Bilder von sexuellem Kindesmissbrauch (Child Sexual Abuse Material, CSAM), die in iCloud Photos gespeichert sind, zu erkennen. In den USA will Apple diese Fälle an das National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), eine gemeinnützige Organisation, die mit den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, melden. Apple berichtet im Support-Dokument:

„Apples Methode zur Erkennung bekannter CSAM ist auf den Schutz der Privatsphäre der Nutzer ausgerichtet. Anstatt Bilder in der Cloud zu scannen, führt das System einen Abgleich auf dem Gerät durch und verwendet dabei eine Datenbank mit bekannten CSAM-Bild-Hashes, die vom NCMEC und anderen Kinderschutzorganisationen bereitgestellt werden. Apple wandelt diese Datenbank in einen unlesbaren Satz von Hashes um, der sicher auf den Geräten der Benutzer gespeichert wird.“

Erweiterte Hinweise in Siri und der Suche

Apple erweitert auch die Hilfestellungen in Siri und Search, indem es zusätzliche Ressourcen bereitstellt, die Kindern und Eltern helfen, online sicher zu bleiben und in unsicheren Situationen Hilfe zu erhalten. So werden Nutzer, die Siri fragen, wie sie Material über sexuellen Kindesmissbrauch oder die Ausbeutung von Kindern melden können, auf Ressourcen verwiesen, wo und wie sie eine Meldung machen können.

Siri und die Suchfunktion werden ebenfalls aktualisiert, um einzugreifen, wenn Nutzer Suchanfragen zu diesem Thema stellen. Diese Eingriffe erklären den Nutzern, dass das Interesse an diesem Thema schädlich und problematisch ist, und stellen Ressourcen von Partnern zur Verfügung, um Hilfe bei diesem Problem zu erhalten. Diese Aktualisierungen für Siri und die Suche werden im Laufe dieses Jahres mit einem Update für iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und macOS Monterey veröffentlicht.

Fotos: Unsplash/Apple.