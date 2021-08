Klipsch T5 II: Neue True Wireless-InEars mit ANC und künstlicher Intelligenz

Das Unternehmen Klipsch gehört wohl ohne Zweifel zu den etablierteren auf dem Markt für Audio-Produkte. In diesem Jahr feiert der HighEnd-Konzern nach der Gründung im Jahr 1946 sein 75. Jubiläum, und hat nicht nur im Zuge dessen nun ein ganz besonderes Produkt in den Startlöchern platziert.

Mit dem Klipsch T5 II gibt es ein neues True Wireless-InEar-Modell, das nicht nur mit einer Funktion für eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) daher kommt, sondern auch eine Gestensteuerung basierend auf künstlicher Intelligenz und ein neues Soundverbesserungs-System aufweist. Klipsch erklärt dazu:

„Die Geräuschunterdrückung mit zwei Mikrofonen nutzt sowohl ein nach außen gerichtetes Mikrofon als auch eines vor dem Lautsprecher für maximale Geräuschunterdrückung. Ein integriertes Bragi-Betriebssystem mit eingebetteter künstlicher Intelligenz ermöglicht freihändige, erweiterte gestengesteuerte Erlebnisse. Mit Bragi Moves ist das Annehmen von Anrufen so einfach wie ein Nicken mit dem Kopf. Dieses innovative Betriebssystem wird im Laufe der Produktlebensdauer neue Funktionen ermöglichen. Die integrierte Dirac HD Sound-Technologie optimiert die Klangleistung digital für einen klareren, satteren und ausgewogeneren Klang.“

Die Klipsch T5 II unterstützen darüber hinaus auch kabelloses Aufladen mit einem Qi-kompatiblen Ladepad oder über das mitgelieferte USB-C-Kabel und verfügen über bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit mit einer Aufladung (5 Stunden mit ANC), sowie kombinierte 21 Stunden über das Ladecase (15 Stunden mit ANC).

Edle McLaren Edition aus Karbonfaser

Jeder neue und bestehende Klipsch True Wireless Ohrhörer ist zudem mit der Klipsch Connect App kompatibel, die in acht Sprachen verfügbar ist und es den Nutzern ermöglicht, Produkt-Updates und EQ-Anpassungen vorzunehmen, auf die Schnellstartanleitung zuzugreifen und Fehler zu beheben, den Batteriestatus des Geräts zu ermitteln und die Einstellungen für die Geräuschunterdrückung zu verwalten.

Als offizieller Kopfhörer- und Audiopartner des McLaren Formel-1-Teams bietet Klipsch außerdem die T5 II True Wireless ANC McLaren Edition Ohrhörer an. Sie verfügen über Akzente in der charakteristischen Papaya-Farbe von McLaren, echte Karbonfaser und eine geformte Außenschale, die das Profil des Formel-1-Intermediate-Reifens nachahmt. Dank der kabellosen NuCurrent-Ladetechnologie lassen sich die T5 II True Wireless ANC McLaren Edition Ohrhörer doppelt so schnell aufladen wie alles andere auf dem Markt.

Beide True Wireless-Modelle des Klipsch T5 II sind ab sofort erhältlich über die Website von Klipsch und dem angeschlossenen Audio-Partner World Wide Stereo, und das in drei Farbvarianten zum Preis von 299 USD (Standard-Modell) bzw. 349 USD (McLaren Edition). Ein abschließendes YouTube-Video bringt euch die McLaren Edition näher.