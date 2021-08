Twitter Spaces: Clubhouse-Konkurrenz mit neuem Co-Hosting-Feature

Mit Spaces hat der soziale Kurznachrichtendienst Twitter (App Store-Link) eine neue Möglichkeit geschaffen, Live-Audio-Gespräche auf der Plattform zu führen. Damit steht das Feature in direkter Konkurrenz zur Live-Audio-App von Clubhouse, dessen Hype sich aber in den letzten Wochen deutlich gelegt hat. Um einen Twitter Space zu kreieren, muss man mindestens 600 Follower aufweisen und agiert dann als Host bzw. Gastgeber. Spaces sind öffentlich, so dass jede/r Twitter-Nutzer bzw. -Nutzerin beitreten kann, auch solche, die dem Account nicht folgen.

Wie nun das Twitter Spaces-Team bei Twitter berichtet, wurde die Verwaltung von Spaces deutlich vereinfacht. Ab sofort gibt es die Option, auch Co-Hosts zu einem kreierten Space hinzuzufügen.

making it easier to manage your Space…introducing co-hosting!

– hosts have two co-host invites they can send

– the table just got bigger: 1 host, 2 co-hosts, and 10 speakers

– co-hosts can help invite speakers, manage requests, remove participants, pin Tweets and more! pic.twitter.com/s76JFbhTL2

— Spaces (@TwitterSpaces) August 5, 2021