13. Oktober: Prime Day und iPhone-Präsentation an einem Tag?

Wann kommt das neue iPhone? Eine Antwort auf diese Frage soll nun von einem Mitarbeiter eines niederländischen Mobilfunkanbieters kommen. Dieser hat sich mit einer E-Mail an Apple Insider gewandt und angekündigt, dass Apple am Dienstag, den 13. Oktober, eine Keynote abhalten wird. Vorbestellungen für die neuen iPhone-Modelle sollen ab dem 16. Oktober angenommen werden. Natürlich ist diese Geschichte mit höchste Vorsicht zu genießen, ganz unwahrscheinlich scheint das Datum aber nicht zu sein.

Es könnte aber nicht das einzige Event sein, das uns am 13. Oktober bevorsteht. Auch der verspätete Prime Day soll an jenem Dienstag starten und bis zum 14. Oktober andauern, schreibt The Verge. Zudem soll Amazon-Lagermitarbeitern mitgeteilt worden sein, dass vom 13. bis zum 20. Oktober keine neuen Urlaubsanträge angenommen würden. Auch das würde zum Prime Day passen, denn schließlich ist das Bestellvolumen dann für eine kurze Zeit besonders hoch.

Man darf gespannt sein, ob sich diese beiden Termine für den 13. Oktober als korrekt erwiesen – und wann es die ersten offiziellen Ankündigungen von Apple und Amazon gibt.