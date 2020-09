Apple erklärt die Apple Watch: Hilfreiche Videos veröffentlicht

In der vergangenen Woche hat Apple nicht nur eine neue Apple Watch, sondern auch ein neues Betriebssystem für seine smarte Armbanduhr veröffentlicht. Es gibt also jede Menge Neuigkeiten und genau aus diesem Grund nimmt man Einsteiger gerne an die Hand.

Natürlich könnte man auch einfach einen Blick auf das neue Benutzerhandbuch für watchOS 7 werfen, das auch online zum Abruf bereit steht. Aber sich durch viel Text und etliche Seiten zu blättern, das macht nicht wirklich Spaß.

Einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und wie man sie erreicht liefert uns Apple nun in drei kleinen Videos, die ihr euch auf YouTube ansehen könnt.