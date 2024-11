3-in-1 Qi2-Ladestationen von Amegat sind jetzt auch in Silber erhältlich

Die faltbare 3-in-1 Ladestation mit Support für Qi2 kann das iPhone, die Apple Watch und die AirPods aufladen. Da sie klappbar ist, kann man sie einfach mitnehmen und im Hotelzimmer nutzen. Ich habe die Ladestation bereits ausprobiert und ihr guten Noten bescheinigt.

Mit Qi2 lädt das iPhone mit 15 Watt auf und das sowohl im Hoch- als auch Querformat. Die Apple Watch wird auf einem seitlich ausklappbaren Puck geladen, die AirPods hinter dem iPhone. Das Ladekabel für die Station wird seitlich angeschlossen, was nicht immer die beste Wahl ist. Ansonsten gibt es ein schönes Design und auch reine Reisetasche dazu.

Die silberne Variante ist ab sofort erhältlich und kann mit 15 Prozent Rabatt erworben werden. Der Kaufpreis reduziert sich von 89,99 Euro auf 76,49 Euro. Ein Kabel und Netzteil sind bei dem Preis inbegriffen.

AMEGAT 3 in 1 Ladestation, Qi2 Zertifiziertes 15W Kabelloses Ladegerät, Magnetischer... Multifunktionales 3-in-1: Unsere kabellose Ladelösung ist für Ihr Handy, Ihre Uhr und Ihre Kopfhörer konzipiert, und bietet ein optimiertes...

15W Ultra-schnelles Aufladen: Mit Qi2-Zertifizierung liefert es 15W Hochgeschwindigkeitsladeleistung für aktuelle Handymodelle. Nahtlos kompatibel...

Amegat MagFusion 3-in-1-Ladestation ist für den Schreitisch gemacht

Auch die Amegat MagFusion 3-in-1-Ladestation, die für den Schreibtisch konzipiert ist, kann ab sofort in einer silbernen Variante gekauft werden. Mit Support für Qi2 lädt das iPhone mit 15 Watt auf, ebenso erfolgt die Aufladung der Apple Watch schnell. Damit auch die AirPods stets einsatzbereit sind, könnt ihr diese auf dem Standfuß mit Strom versorgen.

Das Design ist schön anzusehen und die silberne Variante sieht optisch noch einmal freundlicher aus. In meinem Testbericht habe ich angemerkt, dass das iPhone am Qi2-Ladepuck direkt mit dem Aluminium in Kontakt kommt. Das ist unschön und ich weiß nicht, ob Amegat hier nachgebessert hat – die Produktfotos sind da nicht aussagekräftig genug. Nutzt man eine Hülle, ist das aber kein Problem.

Bei dem Preis liegt dem Lieferumfang nicht nur ein USB-C-Kabel bei, sondern auch ein passendes Netzteil mit 30 Watt. Demnach seid ihr sofort einsatzbereit und müsst nicht erst ein Netzteil suchen.

Die sonst 99,99 Euro teure Ladestation gibt es derzeit ebenfalls mit 15 Prozent Rabatt, sodass ihr nur 84,99 Euro bezahlen müsst.

AMEGAT Wireless Charger 3-in-1, Induktive ladestation Qi2 15W, Magnetische kabellose... Weniger für Mehr: Diese kabellose Ladestation mit Qi2-Zertifizierung lädt Ihr Smartphone, Ihre Uhr und Ihre Kopfhörer gleichzeitig schneller und...

Extrem Schnelles Laden: Dieses Mag-Safe Ladegerät kann Ihr Telefon mit 15W und Ihre Uhr und Kopfhörer mit 5W aufladen. Die Watch Series 9 kann in 30...