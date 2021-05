AlDente: Akku-Werkzeug für den Mac jetzt auch als Pro-Version

Über das kleine Akku-Werkzeug AlDente, das seit einiger Zeit für MacBooks von Apple verfügbar ist, haben wir in der Vergangenheit schon berichtet. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten, denn in der aktuellen Version bietet AlDente auch optionale Pro-Funktionen und schöpft damit noch mehr Möglichkeiten aus.

Besonders interessant ist sicherlich der neue Sailing Mode. Mit ihm könnt ihr ganz einfach in den Einstellungen von AlDente festlegen, in welchem Akku-Bereich sich euer MacBook bewegen darf, beispielsweise zwischen 40 und 60 Prozent. Was danach passiert, ist schnell erklärt: Der Sailing Mode sorgt dafür, dass falls es doch zu leichten Entladungen der Batterie kommt, nicht immer gleich wieder auf das Ladelimit geladen wird. das soll auf lange Sicht den Akku zusätzlich schonen.

Warum? Das erklären die Entwickler auf ihrer Webseite mit den folgenden Worten: „Li-Ionen- und Polymer-Akkus (wie die in deinem MacBook) halten am längsten, wenn sie zwischen 20 und 60 Prozent betrieben werden. Wenn du deinen Akku die meiste Zeit bei 100 Prozent hältst, verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus deines MacBooks erheblich. Der Austausch eines alten Akkus ist nicht nur umweltschädlich, sondern kostet mehrere Hundert Euro.“

Und was ist, wenn man länger unterwegs ist und vorher die volle Akkuladung braucht? Auch dafür hat AlDente Pro eine passende Funktion am Start: Per Mausklick kann man dafür sorgen, dass der MacBook-Akku einmalig komplett aufgeladen wird, um dann unterwegs möglichst lange Arbeiten zu können.

Kaufen könnt ihr die Vollversion von AlDente über die Webseite der Entwickler. Eine jährliche Lizenz kostet 11,30 Euro, die lebenslange Lizenz gibt es für 23,80 Euro. Das klingt erst einmal ziemlich viel – könnte sich aber in einigen Jahren bezahlt machen. Ansonsten empfehlen wir noch die Apple-Sonderseite „Laufzeit und Lebensdauer der Batterie verlängern“ für weitere Infos.