Mela: Updates bringen eine Rezept-Suchmaschine und Rezepte-Import-Funktion

Die Rezepte-Verwaltungs-App Mela (App-Store-Link) ist eine praktische Anwendung, mit der ihr Rezepte einfach erstellen, speichern und verwalten könnt. Seit ich meiner Mutter die App vor zwei Jahren empfohlen habe, ist sie zur Power-Userin geworden und erzählt mir immer wieder, wie zufrieden sie mit Mela ist. In den letzten Wochen hat die App einige Updates bekommen, die den Funktionsumfang um weitere praktische Neuerung erweitert.

Wer zum Beispiel gerne Rezepte aus internationalen Quellen in der Mela-App speichern möchte, kann sich über eine neue Übersetzungsfunktion freuen, die in Version 2.4 eingeführt wurde. Ab sofort lässt sich in der App eine Zielsprache definieren und die App fertigt euch Übersetzungen von Rezepten in anderen Sprachen in die Zielsprache an. Erstellt ihr das Rezept, erscheinen die Übersetzungen im Bearbeitungsmodus. Was derzeit allerdings noch nicht möglich ist: Die automatische Anpassung der Maßeinheiten. Aber das kann ja in einem der späteren Updates noch kommen.

In der Version 2.5 wurde außerdem eine Websuche in die App integriert, mit der ihr im Netz gezielt nach Rezepten suchen könnt. Die verwendete Suchmaschine könnt ihr selbst wählen, etwa Google oder DuckDuckGo. In der aktuellsten Version, 2.6, wurde außerdem die Rezept-Suchmaschine „Foodle“ integriert, mit der ihr ebenfalls nach Rezepten, auch deutschsprachiger Art, suchen könnt.

Video-Kochanleitungen einfach von der App erfassen lassen

Wenn ihr Kochanleitungen im Videoformat gesehen habt, die ihr in Mela speichern wollt, dann könnt ihr in Mela einfach den Link zum Video hinterlegen und die App erledigt den Rest. Im Anschluss findet ihr das fertige Rezept in eurer Bibliothek, inklusive Zutatenliste und Zubreitungsschritte.

Mela könnt ihr kostenlos für iPhone, iPad und Mac testen. Die Vollversion kostet einmalig 5,99 Euro für iOS bzw. 9,99 Euro für macOS. Über iCloud könnt ihr beide Anwendungen synchronisieren.