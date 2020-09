Anker PowerPort Atom III Slim: Praktisches Ladegerät heute 20 Prozent günstiger kaufen

Erst in der vergangenen Woche haben wir darüber berichtet, dass es das praktische PowerPort Atom III Slim von Anker nun auch in einer etwas moderneren Variante gibt. Während es bisher bekannte Modell nur einen USB-C-Anschluss und drei USB-C-Ports hatte, gibt es bei der neuen Version eine 2/2-Aufteilung.

Mit einem Preis von 49,99 Euro war das neue Ladegerät von Anker aber auch deutlich teurer als die bisherige Lösung. Nun tut sich zumindest etwas am Preis, denn aktuell kann man auf der Amazon-Produktseite des PowerPort Atom III Slim einen 20 Prozent Gutschein aktivieren. Damit sinkt der Preis auf nur noch 39,99 Euro.

Das erwartet euch beim Anker PowerPort Atom III Slim

Im Gegensatz zu den vielen anderen Ladegeräten, die es in den vergangenen Jahren auf den Markt geschafft haben, geht es bei diesem Modell nicht um noch mehr Anschlüsse und noch mehr Leistung. Stattdessen begnügt man sich mit maximal 65 Watt, wobei das für den Hausgebrauch mit iPhone und iPad mehr als ausreichend ist. Und selbst wenn man mal ein MacBook aufladen möchte, ist das zum Teil zwar nicht mit maximal Geschwindigkeit, aber am Ende doch möglich.

Dafür ist der Anker PowerPort Atom III Slim aber eben wirklich kompakt. Mit Abmessungen von nur 90 x 86,5 x 18 Millimeterm ist es deutlich kompakter als vergleichbare Ladegerät mit vier USB-Anschlüssen. Auf dem Bild oben seht ihr einen Vergleich der „alten“ Anker-Variante mit dem neuen Ladegerät von Satechi, das auf eine allseits bekannte Bauform setzt.

Für mich ist es das optimale Ladegerät für die Theke unserer Küche. Hier lädt meine Frau oft ihr iPhone oder iPad mit einem klassischen Lightning-Kabel auf, während ich ab und an mal das iPad Pro per USB-C auflade oder auch mal mein MacBook über Nacht an den Strom hänge.