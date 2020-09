Lieferungen: Beliebte Paket-Tracking-App führt in Kürze ein neues Abomodell ein

Die Premium-App Lieferungen (iOS/Mac) begleitet uns schon fast 10 Jahre. Früher unter dem Namen Delivery Status touch bekannt, versteht sich die App mit fast allen Paketdiensten und bietet auf Wunsch Push-Mitteilungen bei Statusänderungen an. Ich nutze die Lieferungen-App sehr gerne, da man hier eben eine Vielzahl an Sendungen unterschiedlichster Versanddienstleister hinterlegen kann.

Lieferungen ist jeher eine Premium-App zum Einmalkauf. Aktuell liegt die Eintrittskarte bei je 5,49 Euro für die iOS und Mac-Version. Doch das wird sich in Kürze ändern. Im Hausblog kündigen die Entwickler Version 9.0 an und werden dann auf ein neues Abo-Modell wechseln. Gleichzeitig soll eine kostenlose Version mit eingeschränktem Umfang angeboten werden, um möglichst vielen Nutzern den Download ohne Bezahlschranke zu ermöglichen. Immerhin: Ein Abonnement kann sowohl für die iOS- als auch macOS-Version genutzt werden.

Die Entwickler schreiben:

Wenn Sie zuvor Lieferungen gekauft haben, können Sie die meisten Funktionen auch ohne Abonnement weiter nutzen. Sie können neue Lieferungen hinzufügen und mit iCloud synchronisieren. Für die Synchronisierung mit Junecloud benötigen Sie ein Abonnement, und möglicherweise werden wir in Zukunft weitere Funktionen hinzufügen, für die ein Abonnement erforderlich ist. Sie erhalten jedoch auch ein kostenloses Abonnement auf der Grundlage Ihres Kaufdatums – Sie haben also zwischen 3 und 18 Monaten Zeit, um alle Funktionen der Anwendung zu nutzen, bevor Sie überhaupt in Erwägung ziehen müssen, für ein Abonnement zu bezahlen.