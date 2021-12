appgefahren Adventskalender: 3. Türchen mit Proshop

Als ich im September und Oktober mit den Planungen für den Adventskalender beschäftigt habe, war ziemlich schnell klar, in welche Richtung es sich beim Proshop entwickeln würde. Immerhin kommt der Shop aus Dänemark und im vergangenen Jahr ist das Türchen im Adventskalender bereits sehr gut bei euch angekommen.

Und so gibt es im dritten Türchen des Adventskalenders in diesem Jahr ein brandaktuelles Set von Lego. Den App-gesteuerten D11 Bulldozer von Caterpillar, den einer von euch aus 3.854 Teilen zusammenbauen darf. Das Ding kostet direkt bei Lego unglaubliche 449,99 Euro und ist ein echter Brocken. Und wohl an keinem anderen Tag im Adventskalender fällt es mir so schwer, den Preis nicht einfach selbst auszupacken.

Übrigens gibt es nicht nur bei uns einen Adventskalender, sondern auch direkt beim Proshop. Natürlich gibt es dort ebenfalls jeden Tag neue Gewinne, heute unter anderem einen Mähroboter von Gardena. Schaut am besten direkt vorbei und setzt euch ein Lesezeichen, damit ihr eure Teilnahme in den nächsten Tagen nicht verpasst.

Die richtige Antwort vom 2. Dezember: 107,99 Euro. Das wusste auch Misia T., die sich über einen MediaMarkt-Gutschein im Wert von 500 Euro freuen darf. Teilgenommen haben 3.600 Personen.