QB Planets: Empfehlenswertes neues Premium-Puzzle mit toller 3D-Grafik

Wer sich für hochwertige und grafisch ansprechende Puzzle-Games interessiert, sollte sich unbedingt das neue QB Planets (App Store-Link) im deutschen App Store genauer ansehen. Die Neuerscheinung für iPhones und iPads kostet einmalig 4,99 Euro und benötigt zur Installation neben iOS/iPadOS 11.0 oder neuer auch etwa 336 MB eures Speicherplatzes. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht, aber glücklicherweise kommt das Spiel mit wenig Texten aus.

„Liebst du es, Puzzles zu lösen… im Weltraum? QB Planets ist ein familienfreundliches, würfelförmiges Puzzle-Weltraumabenteuer, das deine Rätselfähigkeiten herausfordern wird. Spiele als Astronaut und erkunde seltsame und wunderschöne Puzzle-Planeten mit geheimnisvollen Kräften und gefährlichen Umgebungen. Finde und sammle Sterne, um dein Schiff anzutreiben und zu neuen und aufregenden Planeten zu fliegen. Weiche Hindernissen aus und finde einen sicheren Weg zu deinem Schiff mit möglichst wenigen Zügen, während du 3 Sterne sammelst.“

So berichtet das Team von Madowls, das hinter der Entwicklung von QB Planets steht. Insgesamt gibt es im Spiel über 100 Puzzle-Planeten zu erkunden, mehr als fünf faszinierende Welten zu entdecken und knapp 300 Puzzle-Medaillen einzusammeln. Während man sich durch verschiedene, herausfordernde Rätsel kämpft, hilft man seinem Astronauten, sich in neuen Welten zurechtzufinden. Nach und nach schaltet man zudem lustige, einzigartige Raumanzüge und Raketenschiffe frei, indem man spezielle Missionen erfüllt.

Simple Steuerung mit nur einem Finger

Die Steuerung in QB Planets ist darüber hinaus durchaus simpel zu bewerkstelligen: Die 3D-Quader können vom Spieler bzw. Spielerin einfach mit Fingerwisch-Gesten gedreht, sowie einzelne Teile des Würfels auch bewegt werden. In Teilen erinnert das Gameplay ein wenig an die Vorgänge beim berühmten Rubik’s Cube. Unterwegs gilt es, Sterne einzusammeln und das Level in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren.

Wer möchte, kann QB Planets auch in einem Augmented Reality-Modus spielen, um die Würfel-Level in der realen Welt abzubilden. Zudem ist es möglich, sich zu Beginn des Spiels mit einem Apple-Account anzumelden, um so auch Online-Duelle gegen Freunde und Freundinnen absolvieren zu können. Unsere ersten Eindrücke von QB Planets waren durchweg positiv: Schaut euch abschließend auch den niedlichen YouTube-Trailer zur Neuerscheinung an.