MagentaTV integriert den Streamingdienst WOW ab 5. Juli vollumfänglich in sein Angebot. Zudem wird die WOW Streaming-App in Kürze auf den Media Receivern und der MagentaTV Box verfügbar sein, darunter auch auf MagentaTVOne und dem MagentaTV Stick. Alle linearen TV-Kanäle von WOW sind komfortabel in den Program Guide auf diesen MagentaTV-Geräten integriert und direkt abspielbar.