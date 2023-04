Apple at Work: Neue Videos zeigen Einsatz von Apple-Geräten in deutschen Kleinunternehmen

Apple feiert zwischen dem 30. April und 6. Mai die sogenannte National Small Business Week. Zum Anlass passend wurden im Newsroom Kleinunternehmer und Unternehmerinnen vorgestellt, die in ihrem Betrieb auf Apple-Produkte setzen. Unter anderem wird das Street Food-Phänomen Señor Sisig sowie das Bekleidungsgeschäft Darianna Bridal & Tuxedo in Philadelphia vorgestellt.

Brammibal: Vegane Donuts

Während die neue Kampagne auf den US-Markt ausgerichtet ist, hat Apple auch zwei deutsche Kleinunternehmen in den Fokus gerückt. Brammibal Donuts aus Berlin stellt vegane Donuts her und möchte in der Hauptstadt weiter wachsen. In dem Ladengeschäft kommen iPhones, iPads und Macs zum Einsatz, hier wird der Bestand geprüft, Bestellungen vorgenommen und mehr.

Dance: E-Bikes mit App-Anbindung

Der deutsche E-Bike Hersteller Dance wird ebenfalls in einem Video beleuchtet, hier wurde sogar eine eigene App programmiert, mit der Mitarbeiter Reparaturen und Aufträge verwalten können. Designer nutzen das MacBook für neue Konzepte und mehr. Mit dem Apple Business Manager können alle Firmen-internen Geräte verwaltet werden, mit Apple Business Connect wird zudem der Auftritt in Apple Karten optimiert.