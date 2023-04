WiZ Pole Stehleuchte: Im Doppelpack für 149,90 Euro

In der vergangenen Woche hat WiZ den Startschuss für Matter gegeben. Das ist äußerst interessant, denn damit lässt sich die WLAN-Beleuchtung erstmals auch in HomeKit einbinden. Zum Start sind 135 Modelle von WiZ kompatibel, weitere sollen folgen. Als Faustregel gilt: Alles was seit 2021 eingeführt wurde, ist mit Matter kompatibel.

Dazu zählt auch die im vergangenen Herbst erschienene WiZ Pole Stehleuchte, die ihr aktuell besonders günstig kaufen könnt. Cyberport bietet euch derzeit ein Doppelpack für 149,90 Euro (zum Angebot) an. Das sind rund 20 Euro weniger als der beste Vergleichspreis im Internet.

Das alles bietet euch die WiZ Pole Stehleuchte

Die WiZ Pole ist mit einem abnehmbaren Standfuß ausgestattet und kann so nicht nur stehend, sondern auch flach liegend aufgestellt werden. Die Leuchte ist 150 Zentimeter lang und mit einem Dual Zone Effekt ausgestattet. Das heißt, dass ihr zwei Lichtzonen getrennt voneinander steuern und somit tolle Lichteffekte erzeugen könnt.

Weißtöne von 2.200 bis 6.500 Kelvin sind möglich, die maximale Helligkeit liegt bei 1.080 Lumen. Zudem können 16 Millionen Farben aus dem RGB-Bereich dargestellt werden. Die Verbindung zum Smart Home wird per WLAN hergestellt, es ist also keine zusätzliche Bridge erforderlich.

Über die aktuelle WiZ-App könnt ihr die WiZ Pole zunächst mit der aktuellen Firmware ausstatten und dann in den Einstellungen den Matter-Modus aktivieren. Dann lässt sich die Leuchte auch problemlos in HomeKit hinzufügen und beispielsweise per Siri steuern. Ebenfalls praktisch: Ganz oben auf der Stehleuchte ist ein kleiner Knopf versteckt, mit dem sie sich auch manuell ein- und ausschalten lässt.