EcoFlow: Mähroboter BLADE & Mini-Kühlschrank GLACIER gehen in den Verkauf

Vor einer Woche hat EcoFlow neue Produkte vorgestellt, unter anderem auch den Mähroboter BLADE und den Mini-Kühlschrank GLACIER. Beide Neuheiten sind ab sofort verfügbar und können über Amazon bestellt werden.

EcoFlow BLADE (Amazon-Link) ist der branchenweit erste intelligente Rasenmäher-Roboter, der den Rasen nicht nur trimmt, sondern auch automatisch kehrt. Optional kann er nämlich einen Behälter hinter sich her ziehen und so Blätter und Rasenschnitt aufnehmen. Zur Erledigung seiner Arbeit nutzt BLADE eine sensorgetriebene Umfelderfassung auf Basis fortschrittlicher Light Detection and Ranging (LiDAR) Technologie.

Der neue Gartenhelfer ist mit Navigations-Kapazitäten und automatischer Routenplanung ausgestattet. Dank des LiDAR-Sensors, der integrierten Kamera sowie dem Positionierungssystem auf Basis von X-Vision Real Time Kinematic Navigation (RTK) arbeitet BLADE innerhalb eines festgelegten Bereichs, der zuvor virtuell in der EcoFlow App festgelegt wurde. Im Unterschied zu anderen Mährobotern kann auf physische Begrenzungsmarkierungen verzichtet werden.

Blade verfügt über 4G-Konnektivität und eine integrierte eSIM-Karte, um dem Nutzer des Geräts eine durchgängige Standortkontrolle zu ermöglichen. Der intelligente Mähroboter wird mit einer „3+1“-Jahres-Garantie und kostenlosem Zubehör-Austausch für die gesamte Produktlebensdauer geliefert.

Der Mähroboter BLADE kostet 2999 Euro, inklusive Rasenkehrer-Bausatz kommt man auf 3699 Euro.

EcoFlow GLACIER startet ebenfalls

EcoFlow GLACIER (Amazon-Link) ist mit einem integrierten Eiswürfelbereiter ausgestattet und bietet eine Kapazität von 298 Wattstunden. So könnt ihr die Gefrierkombination 40 Stunden im Kühlschrankmodus und 19 Stunden im Tiefkühlmodus betreiben. Zwei separate Aufbewahrungszonen sorgen mit unabhängiger Temperaturregelung für gleichzeitiges Kühlen und Gefrieren.

GLACIER ist mit einem leistungsstarken Kompressor ausgestattet und kühlt im Max-Modus in nur 15 bis 20 Minuten von 30°C auf 0°C herunter. Alternativ sorgt der Eco-Modus für einen effizienten Betrieb mit reduziertem Stromverbrauch und damit für eine längere Laufzeit. Die Kühl- und Gefrierbox lässt sich mit einem ausziehbaren Griff und integrierten Rädern bequem transportieren.

Das Gerät kann beliebig über Wechselstrom, ein Fahrzeugladegerät, via Solarmodul oder eine Stromtankstelle aufgeladen werden.

EcoFlow GLACIER kann ab sofort zum Preis von 1199 Euro bestellt werden.