Apple Watch: Lohnt sich das Upgrade von Series 5 auf Series 6?

Am Dienstag hat Apple die sechste Generation seiner smarten Uhr vorgestellt. Und beim Blick auf die Apple Watch Series 6, die seit dem gestrigen Freitag ausgeliefert wird, werden sich zahlreiche Nutzer des Vorgängers gefragt haben: Lohnt sich für mich ein Upgrade?

Auch ich habe mir diese Frage gestellt, wobei ich mir bei der Entscheidungsfindung sicherlich etwas leichter tue – immerhin bin ich ein wenig Apple-verrückt. Leider ist meine Series 6 noch auf dem Weg zu mir, der Versand aus China nach Deutschland wurde erst am Freitag angestoßen.

Aus meiner Sicht gibt es drei große Neuerungen, die ich euch noch einmal kurz auflisten möchte:

Da wären zum Beispiel die neuen Farben. Die Apple Watch Series 6 in der normalen Ausführung gibt es auch in Blau und Rot, die Edelstahlmodelle sind jetzt in Graphit und in einem aktualisierten klassischen Gelbgold erhältlich. Und bei mir war es tatsächlich das blaue Gehäuse, das bei mir mit für den Ausschlag gesorgt hat, auf den Bestellen-Knopf zu drücken.

Der zweite wichtige Punkt für mich war das verbesserte Always-On-Display. Dieses leuchtet im Freien bis zu 2,5 Mal heller als das der Apple Watch Series 5, was gerade bei direkter Sonneneinstrahlung sehr nützlich sein dürfte.

Das dritte große Feature, das die Apple Watch Series 6 erhalten hat, ist die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut. Ein durchaus wichtiger Wert rund um das Thema Gesundheit, der dafür sorgen kann, etwaige körperliche Probleme früher zu erkennen.

Darüber hinaus gibt es noch einige kleinere Neuerungen, wie etwa der schnellere Prozessor, das schnellere Aufladen und auch der immer aktive Höhenmesser.

Unter dem Strich kann man sagen: Wirklich notwendig ist der Wechsel von der Apple Watch Series 5 oder Series 6 nicht. Eine absolute Empfehlung kann ich lediglich für Nutzer aussprechen, die noch mit einer Series 4 oder älter unterwegs sind, insbesondere das Always-On-Display war im vergangenen Jahr ein großer Schritt. Aber am Ende ist jeder von euch ein Einzelfall: Ich finde das neue Blau so klasse, dass es bei mir den Ausschlag gegeben hat.