Apple Watch Series 6 und neues iPad Air sollen heute erscheinen

Lädt Apple heute nur zu einer digitalen Presseveranstaltung ein oder sehen wir heute tatsächlich schon die ersten neuen Apple-Geräte im normalerweise so reichhaltig gefüllten September? Während das neue iPhone wohl erst im Oktober auf den Markt kommen wird, sieht es bei zwei anderen Apple-Devices ganz anders aus.

Der renommierte Apple-Leaker Jon Prosser hat sich bereits in den vergangenen Tagen zu Wort gemeldet und für den heutigen Dienstag eine Pressemitteilung aus Cupertino angekündigt, mit der zwei neue Produkte vorgestellt werden sollen. Andere Leaker waren da etwas skeptischer – doch nun hat Prosser seine Position noch einmal unterstrichen.

In seinem jüngsten Tweet schreibt er: „Meine Quellen weichen nicht davon ab oder ändern ihre Meinung. Sie sagen mir immer noch, dass Apple Watch und iPad Air morgen per Pressemitteilung kommen werden.“

Passend dazu gibt es einen neuen Beitrag von 9to5Mac, die herausgefunden habe, dass viele Modelle der Apple Watch Series 5 in den USA aktuell ausverkauft sind und nicht im Apple Store bestellt werden können. Die Verfügbarkeit in Europa und Deutschland sieht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch ganz normal aus.

Was genau sich in heute tun wird, werden wir wohl am Nachmittag herausfinden. Laut der Ankündigung von Jon Prosser soll Apple seine Pressemitteilung gegen 15 Uhr deutscher Zeit verschicken. Wir sind gespannt, was sich heute tut. Insbesondere das iPad Air mit Face ID Sensor und einem größeren Display könnte durchaus viele Anhänger finden. Bei der Apple Watch erwarten wir eher ein kleineres Update.