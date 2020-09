Neue Apple-Produkte schon morgen? Leaker sind sich uneinig

Normalerweise kann man die Apple-Termine grob vorhersagen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie verschieben sich einige Termine und auch Apple wird nicht wie gewohnt in dieser Woche die neuen iPhone-Modelle vorstellen.

Stattdessen soll Apple morgen gegen 15 Uhr eine Pressemitteilung veröffentlichten. Das sagt zumindest Jon Prosser, der oftmals richtig liegt. Was Apple vorstellen wird, hat er in seinem Tweet nicht verraten, allerdings ist davon auszugehen, dass neue iPads und möglicherweise eine neue Apple Watch gezeigt werden. Letztere könnte aber auch auf dem iPhone-Event vorgestellt werden.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.

I’ll tweet early that morning to update you if it changes.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020